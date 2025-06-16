16 июня 2025

Власти Екатеринбурга пустят с молотка купеческий дом 19 века в «квартале миллионеров». Фото

Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу дом купца Крутикова 1890 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Купеческий дом оценили в десятки миллионов рублей (архивное фото)
Купеческий дом оценили в десятки миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставят на продажу дом купца Крутикова (ул. Горького, 41), являющийся объектом культурного наследия. За здание 1890 года постройки с гаражом и земельным участком власти хотят 48,37 миллиона рублей. Об этом рассказал в ходе доклада на комиссии гордумы по муниципальной собственности замглавы департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, передает корреспондент URA.RU.

«Административное здание, дом купца Крутикова 1890 года постройки. И здание гаража 1917 года постройки, который не является объектом культурного наследия, площадь 45 квадратных метров. Вместе с земельным участком 572 квадратных метра», — сказал Захаров.

Объекты свободны от арендных обязательств. Ранее они находились в оперативном управлении службы заказчика Ленинского района. Сейчас они переехали в другое помещение, поэтому историческое здание и прилегающий участок готовы к продаже.

Ранее URA.RU сообщало о продаже старинного особняка возле губернаторской резиденции в центре Екатеринбурга. Здание 1870-х годов постройки оценили в 35,1 млн рублей.

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В Екатеринбурге выставят на продажу дом купца Крутикова (ул. Горького, 41), являющийся объектом культурного наследия. За здание 1890 года постройки с гаражом и земельным участком власти хотят 48,37 миллиона рублей. Об этом рассказал в ходе доклада на комиссии гордумы по муниципальной собственности замглавы департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, передает корреспондент URA.RU. «Административное здание, дом купца Крутикова 1890 года постройки. И здание гаража 1917 года постройки, который не является объектом культурного наследия, площадь 45 квадратных метров. Вместе с земельным участком 572 квадратных метра», — сказал Захаров. Объекты свободны от арендных обязательств. Ранее они находились в оперативном управлении службы заказчика Ленинского района. Сейчас они переехали в другое помещение, поэтому историческое здание и прилегающий участок готовы к продаже. Ранее URA.RU сообщало о продаже старинного особняка возле губернаторской резиденции в центре Екатеринбурга. Здание 1870-х годов постройки оценили в 35,1 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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