В Екатеринбурге выставят на продажу дом купца Крутикова (ул. Горького, 41), являющийся объектом культурного наследия. За здание 1890 года постройки с гаражом и земельным участком власти хотят 48,37 миллиона рублей. Об этом рассказал в ходе доклада на комиссии гордумы по муниципальной собственности замглавы департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, передает корреспондент URA.RU.
«Административное здание, дом купца Крутикова 1890 года постройки. И здание гаража 1917 года постройки, который не является объектом культурного наследия, площадь 45 квадратных метров. Вместе с земельным участком 572 квадратных метра», — сказал Захаров.
Объекты свободны от арендных обязательств. Ранее они находились в оперативном управлении службы заказчика Ленинского района. Сейчас они переехали в другое помещение, поэтому историческое здание и прилегающий участок готовы к продаже.
Ранее URA.RU сообщало о продаже старинного особняка возле губернаторской резиденции в центре Екатеринбурга. Здание 1870-х годов постройки оценили в 35,1 млн рублей.
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