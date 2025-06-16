16 июня 2025

Хирург зарезал пациентку во время операции на дому в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время операции началось сильное кровотечение
Во время операции началось сильное кровотечение Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) хирург случайно насмерть зарезал пациентку с циррозом печени, которой нужно было удалить жидкость из живота. Медик проводил операцию на дому, но, когда женщине стало хуже, он вызвал скорую, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Обвиняемый, являясь по основному месту работы врачом-хирургом частного медучреждения и по совместительству врачом-хирургом хирургического отделения, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей причинил по неосторожности смерть 47-летней пациентке», — пояснили там. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установило, что хирург, получив согласие пациентки, провел лапароцентез прямо на дому, используя острый инструмент. В результате операции он ранил ее живот, повредив мягкие ткани, что привело к сильному кровотечению. На следующий день врач вызвал скорую помощь для экстренной госпитализации, однако спасти пациентку не удалось — несмотря на медпомощь, она скончалась в тот же день.

Мужчина вину признал частично. Уголовное дело направили в Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) хирург случайно насмерть зарезал пациентку с циррозом печени, которой нужно было удалить жидкость из живота. Медик проводил операцию на дому, но, когда женщине стало хуже, он вызвал скорую, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Обвиняемый, являясь по основному месту работы врачом-хирургом частного медучреждения и по совместительству врачом-хирургом хирургического отделения, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей причинил по неосторожности смерть 47-летней пациентке», — пояснили там. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что хирург, получив согласие пациентки, провел лапароцентез прямо на дому, используя острый инструмент. В результате операции он ранил ее живот, повредив мягкие ткани, что привело к сильному кровотечению. На следующий день врач вызвал скорую помощь для экстренной госпитализации, однако спасти пациентку не удалось — несмотря на медпомощь, она скончалась в тот же день. Мужчина вину признал частично. Уголовное дело направили в Ленинский райсуд Нижнего Тагила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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