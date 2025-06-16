В ХМАО во время пожара в расселенной деревне погиб сотрудник Центроспас Югория

Одной из жертв пожара в жилом вагончике в заброшенной деревне Семейка Ханты-Мансийского района стал сотрудник «Центроспас-Югория». Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель учреждения Павел Семенов.
«В пожаре погиб 37-летний водитель автомобиля пожарной команды поселка Цынгалы отряда противопожарной службы „Центроспас-Югория“ по Ханты-Мансийскому району. На момент происшествия он находился в ежегодном очередном отпуске», — сообщил URA.RU руководитель ведомства Павел Семенов.
Ранее URA.RU сообщало, что по предварительным данным, в жилых вагончиках в деревне Семейка обнаружены тела четверых погибших. Среди них — участковые полиции МОМВД России «Ханты-Мансийский». В заброшенной деревне они находились в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота оружия.
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