Житель ХМАО попался на подпольном изготовлении оружия и патронов

В Нефтеюганске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который незаконно купил и изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены и изъяты два переделанных пистолета Макарова, стартовый пистолет Ansar ТТ33, 37 пуль и гильз, 10 патронов, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для выстрела. «Мужчина пояснил, что нашел объявление о продаже оружия в интернете, приобрел три пистолета и патроны в разобранном виде за 120 тысяч рублей, после чего самостоятельно собрал оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.
На югорчанина возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ -незаконный оборот и изготовление оружия и боеприпасов, а также по статье 30 УК РФ — покушение на преступление. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают расследование, а полиция устанавливает возможных соучастников.
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