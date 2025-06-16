16 июня 2025

Житель ХМАО попался на подпольном изготовлении оружия и патронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина рассказал, что хотел создать оружие для самообороны
Мужчина рассказал, что хотел создать оружие для самообороны Фото:

В Нефтеюганске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который незаконно купил и изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены и изъяты два переделанных пистолета Макарова, стартовый пистолет Ansar ТТ33, 37 пуль и гильз, 10 патронов, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для выстрела. «Мужчина пояснил, что нашел объявление о продаже оружия в интернете, приобрел три пистолета и патроны в разобранном виде за 120 тысяч рублей, после чего самостоятельно собрал оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.

На югорчанина возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ -незаконный оборот и изготовление оружия и боеприпасов, а также по статье 30 УК РФ — покушение на преступление. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают расследование, а полиция устанавливает возможных соучастников.

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В Нефтеюганске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который незаконно купил и изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры. В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены и изъяты два переделанных пистолета Макарова, стартовый пистолет Ansar ТТ33, 37 пуль и гильз, 10 патронов, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для выстрела. «Мужчина пояснил, что нашел объявление о продаже оружия в интернете, приобрел три пистолета и патроны в разобранном виде за 120 тысяч рублей, после чего самостоятельно собрал оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении. На югорчанина возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ -незаконный оборот и изготовление оружия и боеприпасов, а также по статье 30 УК РФ — покушение на преступление. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают расследование, а полиция устанавливает возможных соучастников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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