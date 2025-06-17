Челябинские экологи проверят озеро Тургояк, в том числе герметичность септиков в прибрежных строениях. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Эксперты нашего бюро взялись за комплексное обследование озера Тургояк и его берегов, будет проведена оценка состояния водного объекта и нагрузка на его прибрежную зону. Более того, мы проверим герметичность септиков на разных объектах», — пояснил Безруков.
Подобную всестороннюю работу ранее никто не проводил, однако она необходима для объективной оценки состояния озера и определения источников поступления загрязняющих веществ. Безруков отметил, что далеко не все базы отдыха согласились на проведение такого исследования, однако, вероятно, им в дальнейшем придется сотрудничать и допустить на свою территорию независимых экспертов.
«Цель этих мероприятий — не создание препятствий для туристов и представителей туристического бизнеса. Основная наша задача — анализ состояния водоема и выработка новых рекомендаций для сохранения этого памятника природы с использованием современных технологий», — добавил эколог.
Кроме того, Министерство экологии активизировало проверки парусных яхт, многие из которых оснащены двигателями внутреннего сгорания. Только за минувшие праздники на озере выявлены десять таких судов, двигатели изъяты. Экологи поддержали эту инициативу, поскольку на рынке уже представлены многочисленные технологические решения на электротяге. Особое внимание сейчас уделяется инвентаризации всех новых построек с целью проверки их подключения к централизованной системе водоотведения.
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