16 июня 2025

В Сургуте депутат раскритиковал чиновников за то, что они ремонтируют крышу школы уже 5 лет

Депутат Болотов: в сургутском спорткомплексе «Югория» пять лет протекает крыша
© Служба новостей «URA.RU»
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Болотов высказал критику чиновникам
Болотов высказал критику чиновникам Фото:

В Сургуте депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал чиновников за то, что в спорткомплексе «Югория» пять лет протекает крыша, несмотря на ежегодные работы по кровле. Критика прозвучала в ходе заседания думского комитета по социальной политике, сообщил корреспондент URA.RU.

«Ситуация странная. Вы (департамент городского хозяйства города — прим. URA.RU) за пять лет так и не выяснили причину протеканий? Пускай тогда администрация приглашает своих специалистов и составляет нормальный акт о наличии недостатков кровли. И пока не истекли сроки гарантии, нужно подавать исковое требование по устранению замечаний, а то латаете пять лет и ждете чего-то. Предлагаю такое поручение и сформировать», — заявил Болотов.

Еще в 2020 году на здании заменили кровлю, но каждый год подрядчик исправляет недочеты — оказалось, что проблема в стыках конструкции. А в этом году срок гарантии закончится, и тогда придется выделять средства на ремонт из городского бюджета.

Также депутат сообщил, что комиссия, которая определяет очередность ремонта объектов города по факту отсутствует, и это вызывает беспокойство. Болотов заявил, что удивлен тем, что собрание рабочей группы не проводилось в этом году.

Чиновники ответили на критику, пообещав возобновить работу комиссии. При этом обследование проблемной кровли будет выполнено в ближайшее время.

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В Сургуте депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал чиновников за то, что в спорткомплексе «Югория» пять лет протекает крыша, несмотря на ежегодные работы по кровле. Критика прозвучала в ходе заседания думского комитета по социальной политике, сообщил корреспондент URA.RU. «Ситуация странная. Вы (департамент городского хозяйства города — прим. URA.RU) за пять лет так и не выяснили причину протеканий? Пускай тогда администрация приглашает своих специалистов и составляет нормальный акт о наличии недостатков кровли. И пока не истекли сроки гарантии, нужно подавать исковое требование по устранению замечаний, а то латаете пять лет и ждете чего-то. Предлагаю такое поручение и сформировать», — заявил Болотов. Еще в 2020 году на здании заменили кровлю, но каждый год подрядчик исправляет недочеты — оказалось, что проблема в стыках конструкции. А в этом году срок гарантии закончится, и тогда придется выделять средства на ремонт из городского бюджета. Также депутат сообщил, что комиссия, которая определяет очередность ремонта объектов города по факту отсутствует, и это вызывает беспокойство. Болотов заявил, что удивлен тем, что собрание рабочей группы не проводилось в этом году. Чиновники ответили на критику, пообещав возобновить работу комиссии. При этом обследование проблемной кровли будет выполнено в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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