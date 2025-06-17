В Челябинской области к середине июня произошло почти две тысячи ландшафтных пожаров, большинство из которых — вблизи населенных пунктов. Необходимо усилить профилактическую работу с жителями региона, предпринимателями и фермерами, заявил губернатор Алексей Текслер.
«По состоянию на 16 июня на территории области зафиксировано 1718 ландшафтных пожаров на площади чуть более тысячи гектаров. Практически все пожары произошли на землях населенных пунктов, что в целом заставляет насторожиться. Необходимо усилить профилактические мероприятия, активизировать работу патрульных групп и административных комиссий, лучше работать с жителями и с предпринимателями, фермерами», — сообщил Текслер во время совещание с главами муниципалитетов и региональным правительством. Слова губернатора цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
На совещании также были затронуты вопросы подготовки к отопительному сезону. Губернатор напомнил, что на эти цели в рамках проекта «Большой ремонт-74» выделены значительные ресурсы.
Также обсудили диспансеризацию населения и подготовку школ к новому учебному году. Все работы в школах области должны быть завершены до 15 августа. Особое внимание — кадровому обеспечению образовательных учреждений.
Отдельно Текслер обратил внимание на благоустройство в Челябинской области. В 2025 году на формирование комфортной городской среды направлено 961,5 миллиона рублей. Работы на всех объектах должны быть завершены до 1 сентября.
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