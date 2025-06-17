Челябинский суд отказал экс-владельцам «Макфы» в споре за 20 млрд дивидендов

Челябинский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда о взыскании с бывших владельцев АО «Макфа» 19,7 млрд рублей, полученных в качестве дивидендов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк.
«После получения текста определения, мы намерены его обжаловать. Мы рассчитываем, что Верховный Суд удовлетворит наши жалобы на ранее вынесенное Центральным районным судом Челябинска от 8.05.2024 года решение о национализации компании „Макфа“ и другие. Следом „отменится“ и сегодняшний судебный акт Челябинского областного суда», — сообщил URA.RU Плахотнюк.
Как отмечает адвокат, 19 миллиардов рублей — это просто цифра, которую с ответчиков взыскать невозможно. «Тем более, что и сами предприятия уже национализированы и управляются назначенной государством фирмой», — добавил он.
Решение по иску Генпрокуратуры РФ Центральный суд Челябинска о выплате дивидендов принял в январе 2025 года. По решению, бывшие владельцы компании «Макфа» обязаны выплатить почти 20 миллиардов рублей, полученных в качестве дивидендов с 2002 по 2024 годы.
Генпрокуратура РФ потребовала вернуть государству акции крупнейшего российского производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Вся информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.
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