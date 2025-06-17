Как выглядит будущий крупный парк, который откроется в Тюмени уже в этом году. Фоторепортаж

В Тюмени благоустройство Комарово-парка планируют закончить в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В парке будут как пешеходные дорожки, так и полосы для велосипедистов
В парке будут как пешеходные дорожки, так и полосы для велосипедистов Фото:

В Тюмени в этом году планируют закончить благоустройство Комарово-парка. Он дополнит список таких крупных парков, как Гилевская Роща, экопарк Затюменский и лесопарк Гагарина, его площадь составит 38 гектаров. Новая зеленая зона расположена в районе улиц Фармана Салманова и Голышмановской. Как сейчас выглядит будущая зеленая зона отдыха — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тюмени в этом году планируют закончить благоустройство Комарово-парка. Он дополнит список таких крупных парков, как Гилевская Роща, экопарк Затюменский и лесопарк Гагарина, его площадь составит 38 гектаров. Новая зеленая зона расположена в районе улиц Фармана Салманова и Голышмановской. Как сейчас выглядит будущая зеленая зона отдыха — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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