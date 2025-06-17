В Челябинске утвердили список участников программы «Герои Южного Урала»

В Челябинске общественный совет регионального проекта «Герои Южного Урала» утвердил список участников программы. Как сообщает с заседания совета корреспондент URA.RU, список для предстоящего обучения включает в себя 60 фамилий ветеранов и действующих участников СВО.
«Сегодня мы обсуждаем итог большой проделанной работы. С 19 февраля по 19 марта проходил период регистрации. Всего заявления на участие на сайте проекта подали 1056 человек, прошли дистанционный этап 545 человек, собеседование — 473 человека. Потом в соответствии с результатами собеседования 250 лучших участников были направлены на оценку в правоохранительные органы. Со 2 по 10 июня мы проводили собеседования со 103 кандидатами. В итоге 66 человек пригласили в программу», — сообщил вице-губернатор Роман Воллерт.
Из 66 отобранных человек учиться в рамках программы будут 60, среди них четыре девушки. Часть из них являются действующими военнослужащими, поэтому есть вероятность, что кто-то из них не сможет приступить к обучению 1 июля, когда стартует программа. Те, кто не сможет, будут обучаться во второй волне программы. Всего в резерв зачислены 19 человек, которые смогут принять участие в следующей программе без прохождения отборочных этапов. По причине того, что среди участников — действующие военные, полный список фамилий на данный момент является непубличным.
Обучение участников региональной программы «Герои Южного Урала», которая является аналогом федеральной программы «Время героев», пройдет в несколько этапов и закончится летом 2026 года. С каждым участником будут работать наставники, для него составят индивидуальный план личностно-профессионального роста в зависимости от уровня компетенций и отрасли, в которой он будет развиваться.
О запуске программы «Герои Южного Урала» губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и, если он выбывает по каким-либо причинам, на это место приходит следующий человек из резерва.
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