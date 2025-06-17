Открытая форточка помешала самолету вылететь из Тюмени в Москву

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Взлет рейса был прерван, самолет вернулся на стоянку и позже вылетел по намеченному маршруту
Взлет рейса был прерван, самолет вернулся на стоянку и позже вылетел по намеченному маршруту Фото:

В Тюмени прервали взлет самолета из-за открытой форточки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Формальное выполнение чек-листов привело к прерванному взлёту. Прерванный взлет по причине открытой форточки», — сообщает канал.

Известно, что рейс должен был выполнять самолет Boeing-738. Он должен был совершить полет по рейсу Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково). После прерванного взлета пассажиров вернули в зал ожидания и провели проверку. Затем самолет отправился по намеченному маршруту.

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В Тюмени прервали взлет самолета из-за открытой форточки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Формальное выполнение чек-листов привело к прерванному взлёту. Прерванный взлет по причине открытой форточки», — сообщает канал. Известно, что рейс должен был выполнять самолет Boeing-738. Он должен был совершить полет по рейсу Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково). После прерванного взлета пассажиров вернули в зал ожидания и провели проверку. Затем самолет отправился по намеченному маршруту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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