Открытая форточка помешала самолету вылететь из Тюмени в Москву

Взлет рейса был прерван, самолет вернулся на стоянку и позже вылетел по намеченному маршруту
В Тюмени прервали взлет самолета из-за открытой форточки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Формальное выполнение чек-листов привело к прерванному взлёту. Прерванный взлет по причине открытой форточки», — сообщает канал.
Известно, что рейс должен был выполнять самолет Boeing-738. Он должен был совершить полет по рейсу Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково). После прерванного взлета пассажиров вернули в зал ожидания и провели проверку. Затем самолет отправился по намеченному маршруту.
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