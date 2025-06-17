В Екатеринбурге выберут лидера молодежи (руководителя объединений, в том числе волонтерских и студенческих), интернет-коммуникаций (журналистов, блогеров). А также общественного деятеля, лучшего в научно-техническом творчестве, исследовательской деятельности, профмастерстве и в художественном творчестве. Конкурс «Лицо молодежного Екатеринбурга», организованный мэрией, стартовал 17 июня. Сбор заявок завершится 22 июня. Соответсвующее постановление опубликовано в telegram-канале мэрии.
«С 17 июня по 22 июня 2025 года — прием заявок и документов, представленных претендентами на участие в конкурсе (в электронном виде). С 23 по 25 июня — проведение отборочного этапа конкурса, определение участников заочного этапа конкурса. 28 июня — подведение итогов конкурса, награждение победителей», — говорится в документе.
Заявки принимаются от екатеринбуржцев в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающих в городе или имеющих временную регистрацию. Участники должны предоставить дипломы различных конкурсов в учебной сфере, научной, творческой, спортивной, общественной или профессиональной с 2024 по 2025 год. А также презентацию, видеоролик о себе с рассказом о своих достижениях.
Прошедшие отбор участники должны будут выполнить в онлайн-формате конкурсное задание. Победители, набравшие наибольшее количество голосов, получат памятные призы и дипломы мэрии. Проводится конкурс в рамках городской программы реализации молодежной политики и патриотического воспитания. Задачей его является поддержка талантливых граждан.
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