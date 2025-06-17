На Тюменскую область обрушился град размером с черешню

Крупный град обрушился на Сорокинский район Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители сообщают, что стихия разбушевалась в считанные минуты
Местные жители сообщают, что стихия разбушевалась в считанные минуты Фото:

На Сорокинский район Тюменской области обрушился град. Об этом сообщает telegram-канал «Ишим пере Подслушано».

«В Сорокинском районе прошёл град. Подписчики сообщают, что стихия разгулялась в считанные минуты. Градом побило посадки», — говорится в сообщении.

На приложенном к посту фото видно, что градины достигают размера плода черешни. Сообщается, что грозовая туча направилась в сторону Викуловского района.

По размеру градины сравнимы с плодами черешни
По размеру градины сравнимы с плодами черешни
Фото:

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На Сорокинский район Тюменской области обрушился град. Об этом сообщает telegram-канал «Ишим пере Подслушано». «В Сорокинском районе прошёл град. Подписчики сообщают, что стихия разгулялась в считанные минуты. Градом побило посадки», — говорится в сообщении. На приложенном к посту фото видно, что градины достигают размера плода черешни. Сообщается, что грозовая туча направилась в сторону Викуловского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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