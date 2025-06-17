На Тюменскую область обрушился град размером с черешню

Местные жители сообщают, что стихия разбушевалась в считанные минуты
На Сорокинский район Тюменской области обрушился град. Об этом сообщает telegram-канал «Ишим пере Подслушано».
«В Сорокинском районе прошёл град. Подписчики сообщают, что стихия разгулялась в считанные минуты. Градом побило посадки», — говорится в сообщении.
На приложенном к посту фото видно, что градины достигают размера плода черешни. Сообщается, что грозовая туча направилась в сторону Викуловского района.
По размеру градины сравнимы с плодами черешни
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