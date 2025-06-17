Канадец Крис Дригер заменит вратаря Фукале в челябинском «Тракторе»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт на новый сезон с канадским голкипером Крисом Дригером, который заменит ушедшего в минское «Динамо» Зака Фукале. Об этом сообщается на официальном сайте ХК.
«С подписанием Криса Дригера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец — яркий представитель своей школы в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира. Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в „Тракторе“. Уверен, что наша организация и тренерский штаб помогут игроку с быстрой адаптацией и выходом на уровень топов в КХЛ», — прокомментировал контракт Алексей Волков, генеральный менеджер «Трактора».
31-летний габаритный Крис Дригер ростом 193 сантиметра — уроженец и воспитанник канадского хоккея. Профессиональную карьеру начал в Западной хоккейной лиге Канады. В NHL дебютировал за «Оттаву» в сезоне 2014/15. С 2021 года — игрок новообразованного клуба NHL «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. В 2019 году признан лучшим голкипером AHL по проценту отраженных бросков. На чемпионате мира-2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на форуме шесть матчей. Сезон 2024/25 Дригер провел в AHL (второй по значимости лиге США), выступая за «Шарлотт Чекерс» и «Манитобу Мус».
Напомним, бывший голкипер «Трактора» Зак Фукале, автор лучшего сейва сезона 2024/2025, перешел в минское «Динамо». Другой вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подписал новый двухлетний контракт с клубом в начале июня.
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