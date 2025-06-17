Челябинцы скупают квартиры на вторичке за наличный расчет

Квартиры на вторичке в Челябинске в среднем стоят 100 000 рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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Особой популярностью пользуются брежневки в центре города
Особой популярностью пользуются брежневки в центре города Фото:

Челябинцы в июне стали чаще покупать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом жилье в новостройках они чаще приобретают по ипотеке, а вторичку — за наличный расчет. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в июне 2025 года стали чаще продаваться как новостройки, так и квартиры на вторичном рынке. При этом спрос вырос одинаково. Во многом это связано с тем, что для покупки новой квартиры люди обычно продают вторичное жилье. Сейчас рынок активен», — поделилась Шатрукова.

При этом эксперты на рынке недвижимости говорят о высоком спросе на брежневки в городе. Сейчас самые дешевые брежневки продаются в Металлургическом районе Челябинска. Там они стоят 47 — 100 тысяч рублей за «квадрат» в зависимости от состояния, этажа, расположения.

На втором месте по стоимости — квартиры брежневской эпохи в Тракторозаводском районе города. Там их можно купить за 53 000 — 112 000 рублей за квадрат. На третьем месте — квартиры в Курчатовском районе — 60 000 — 130 000 рублей за квадратный метр.

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Челябинцы в июне стали чаще покупать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом жилье в новостройках они чаще приобретают по ипотеке, а вторичку — за наличный расчет. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске в июне 2025 года стали чаще продаваться как новостройки, так и квартиры на вторичном рынке. При этом спрос вырос одинаково. Во многом это связано с тем, что для покупки новой квартиры люди обычно продают вторичное жилье. Сейчас рынок активен», — поделилась Шатрукова. При этом эксперты на рынке недвижимости говорят о высоком спросе на брежневки в городе. Сейчас самые дешевые брежневки продаются в Металлургическом районе Челябинска. Там они стоят 47 — 100 тысяч рублей за «квадрат» в зависимости от состояния, этажа, расположения. На втором месте по стоимости — квартиры брежневской эпохи в Тракторозаводском районе города. Там их можно купить за 53 000 — 112 000 рублей за квадрат. На третьем месте — квартиры в Курчатовском районе — 60 000 — 130 000 рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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