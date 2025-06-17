Памятник российскому революционеру Владимиру Ленину 17 июня демонтировали на центральной площади села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Монумент пришлось убрать из-за начавшейся реконструкции прилегающей территории. Об этом пишут местные СМИ.
«Запланирована капитальная реконструкция площади. Здесь будут установлены сцена, туалет, светодиодный экран. После проведения работ памятник Ленину будет возвращен на постамент», — уточняется в группе «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте».
По сведениям издания, на площади также установят более компактную трибуну и продолжат озеленение. О точных сроках завершения ремонта не сообщается.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в Магнитогорске стартовали масштабные работы по реставрации крупнейшего в регионе памятника Владимиру Ленину. Он установлен на Комсомольской площади. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения.
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