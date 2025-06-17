17 июня 2025

В челябинском селе исчез памятник Ленину. Фото

Памятник Ленину временно убрали из-за ремонта на площади в Фершампенуазе
© Служба новостей «URA.RU»
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Вождя мирового пролетариата «свергли» в Фершампенуазе
Вождя мирового пролетариата «свергли» в Фершампенуазе Фото:

Памятник российскому революционеру Владимиру Ленину 17 июня демонтировали на центральной площади села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Монумент пришлось убрать из-за начавшейся реконструкции прилегающей территории. Об этом пишут местные СМИ.

«Запланирована капитальная реконструкция площади. Здесь будут установлены сцена, туалет, светодиодный экран. После проведения работ памятник Ленину будет возвращен на постамент», — уточняется в группе «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте».

По сведениям издания, на площади также установят более компактную трибуну и продолжат озеленение. О точных сроках завершения ремонта не сообщается.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в Магнитогорске стартовали масштабные работы по реставрации крупнейшего в регионе памятника Владимиру Ленину. Он установлен на Комсомольской площади. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения.

Памятник Ленину пришлось убрать на период реконструкции площади
Памятник Ленину пришлось убрать на период реконструкции площади
Фото:

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Памятник российскому революционеру Владимиру Ленину 17 июня демонтировали на центральной площади села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Монумент пришлось убрать из-за начавшейся реконструкции прилегающей территории. Об этом пишут местные СМИ. «Запланирована капитальная реконструкция площади. Здесь будут установлены сцена, туалет, светодиодный экран. После проведения работ памятник Ленину будет возвращен на постамент», — уточняется в группе «Газета „Всходы“ — Новости Нагайбакского района» в социальной сети «ВКонтакте». По сведениям издания, на площади также установят более компактную трибуну и продолжат озеленение. О точных сроках завершения ремонта не сообщается. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в Магнитогорске стартовали масштабные работы по реставрации крупнейшего в регионе памятника Владимиру Ленину. Он установлен на Комсомольской площади. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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