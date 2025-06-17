В Кушве бесследно пропал председатель думы

В Кушве (Свердловская область) уже полтора месяца не могут найти председателя думы, 54-летнего Сергея Клиросова. Он пропал в майские праздники, заявление в полицию написано, однако подвижек по делу нет, рассказал URA.RU его коллега по вагоноремонтному предприятию — в думе Клиросов работает на неосвобожденной основе — Александр Челядников.
«В последний раз я видел его на праздничном митинге перед 9 мая, а потом он пропал. Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков, те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — поделился Челядников. В местном вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трех участков, у него в подчинении находилось 60 человек.
Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о пропаже Клиросова. «Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — отметил он.
После пропажи Клиросова в думе оперативно избрали нового председателя. В приемной на звонок корреспондента не ответили. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что работа думы не останавливается, воздержавшись от развернутого комментария. Осведомленный источник URA.RU указывает на деталь — Клиросов в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности.
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