17 июня 2025

В Кушве бесследно пропал председатель думы

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Клиросов пропал еще в майские праздники
Андрей Клиросов пропал еще в майские праздники Фото:

В Кушве (Свердловская область) уже полтора месяца не могут найти председателя думы, 54-летнего Сергея Клиросова. Он пропал в майские праздники, заявление в полицию написано, однако подвижек по делу нет, рассказал URA.RU его коллега по вагоноремонтному предприятию — в думе Клиросов работает на неосвобожденной основе — Александр Челядников.

«В последний раз я видел его на праздничном митинге перед 9 мая, а потом он пропал. Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков, те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — поделился Челядников. В местном вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трех участков, у него в подчинении находилось 60 человек.

В истории с пропажей Сергея Клиросова не все так просто
В истории с пропажей Сергея Клиросова не все так просто
Фото:

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о пропаже Клиросова. «Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — отметил он.

После пропажи Клиросова в думе оперативно избрали нового председателя. В приемной на звонок корреспондента не ответили. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что работа думы не останавливается, воздержавшись от развернутого комментария. Осведомленный источник URA.RU указывает на деталь — Клиросов в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности.

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В Кушве (Свердловская область) уже полтора месяца не могут найти председателя думы, 54-летнего Сергея Клиросова. Он пропал в майские праздники, заявление в полицию написано, однако подвижек по делу нет, рассказал URA.RU его коллега по вагоноремонтному предприятию — в думе Клиросов работает на неосвобожденной основе — Александр Челядников. «В последний раз я видел его на праздничном митинге перед 9 мая, а потом он пропал. Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже. К родственникам отправляли кадровиков, те не в курсе, где он, поэтому начальник написал заявление в полицию о пропаже. Но пока нет ни ответа, ни привета», — поделился Челядников. В местном вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трех участков, у него в подчинении находилось 60 человек. Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о пропаже Клиросова. «Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — отметил он. После пропажи Клиросова в думе оперативно избрали нового председателя. В приемной на звонок корреспондента не ответили. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что работа думы не останавливается, воздержавшись от развернутого комментария. Осведомленный источник URA.RU указывает на деталь — Клиросов в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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