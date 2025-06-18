Вылет задержанного почти на сутки рейса из Челябинска в Египет снова перенесли

Вылет задержанного почти на сутки самолета из Челябинска в Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» перенесли еще на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Рейс LMU 698 задержан по причинам авиакомпании. Расчетное время вылета из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Шарм-эль-Шейх — 18 июня в 20:30», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Ранее самолет, который должен был вылететь из Челябинска в Египет в 01:20, перенесли на 19:00.
Со слов пассажиров, они несколько часов сидели в зоне вылета. Люди предположили, что рейс задержан из-за ситуация между Израилем и Ираном.
Транспортная прокуратура сообщила о технической причине. После вмешательства ведомства людей начали оформлять в гостиницу и предоставили трансфер до нее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!