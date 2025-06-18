Вылет задержанного почти на сутки рейса из Челябинска в Египет снова перенесли

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Пассажиры с ночи ждут вылета в Египет
Пассажиры с ночи ждут вылета в Египет Фото:

Вылет задержанного почти на сутки самолета из Челябинска в Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» перенесли еще на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. 

«Рейс LMU 698 задержан по причинам авиакомпании. Расчетное время вылета из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Шарм-эль-Шейх — 18 июня в 20:30», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Ранее самолет, который должен был вылететь из Челябинска в Египет в 01:20, перенесли на 19:00. 

Со слов пассажиров, они несколько часов сидели в зоне вылета. Люди предположили, что рейс задержан из-за ситуация между Израилем и Ираном. 

Транспортная прокуратура сообщила о технической причине. После вмешательства ведомства людей начали оформлять в гостиницу и предоставили трансфер до нее. 

Вылет рейса LMU 698 запланирован на 20:30
Вылет рейса LMU 698 запланирован на 20:30
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Вылет задержанного почти на сутки самолета из Челябинска в Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» перенесли еще на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.  «Рейс LMU 698 задержан по причинам авиакомпании. Расчетное время вылета из аэропорта Челябинск имени И.В. Курчатова в Шарм-эль-Шейх — 18 июня в 20:30», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Ранее самолет, который должен был вылететь из Челябинска в Египет в 01:20, перенесли на 19:00.  Со слов пассажиров, они несколько часов сидели в зоне вылета. Люди предположили, что рейс задержан из-за ситуация между Израилем и Ираном.  Транспортная прокуратура сообщила о технической причине. После вмешательства ведомства людей начали оформлять в гостиницу и предоставили трансфер до нее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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