17 июня 2025

В Свердловской области обрушилась шахта с двумя рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шахта обрушилась из-за горного удара (архивное фото)
Шахта обрушилась из-за горного удара (архивное фото) Фото:

В поселке Черемухово (Свердловская область) из-за горного удара обрушилась шахта, в которой находились двое рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«По предварительной информации, около 10:46 18 июня на шахте „Черемуховская-Глубокая“ вблизи Североуральска на горизонте 1172 метра произошел горный удар», — пояснили там. Пострадали 51-летний и 50-летний мужчины.

Сейчас застрявших рабочих пытаются вытащить из-под завалов. Их состояние не уточняется, на месте работают экстренные службы.

Обновлено в 14:10 (12:10 по МСК)

В пресс-службе АО «СУБР» агентству сообщили, что шахтеров оперативно подняли на поверхность. «Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — отметили в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Черемухово (Свердловская область) из-за горного удара обрушилась шахта, в которой находились двое рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «По предварительной информации, около 10:46 18 июня на шахте „Черемуховская-Глубокая“ вблизи Североуральска на горизонте 1172 метра произошел горный удар», — пояснили там. Пострадали 51-летний и 50-летний мужчины. Сейчас застрявших рабочих пытаются вытащить из-под завалов. Их состояние не уточняется, на месте работают экстренные службы. Обновлено в 14:10 (12:10 по МСК) В пресс-службе АО «СУБР» агентству сообщили, что шахтеров оперативно подняли на поверхность. «Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...