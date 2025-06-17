В Свердловской области обрушилась шахта с двумя рабочими

В поселке Черемухово (Свердловская область) из-за горного удара обрушилась шахта, в которой находились двое рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«По предварительной информации, около 10:46 18 июня на шахте „Черемуховская-Глубокая“ вблизи Североуральска на горизонте 1172 метра произошел горный удар», — пояснили там. Пострадали 51-летний и 50-летний мужчины.
Сейчас застрявших рабочих пытаются вытащить из-под завалов. Их состояние не уточняется, на месте работают экстренные службы.
Обновлено в 14:10 (12:10 по МСК)
В пресс-службе АО «СУБР» агентству сообщили, что шахтеров оперативно подняли на поверхность. «Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — отметили в компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!