Продававшийся в сети «Светофор» челябинский фальсификат сливочного масла появился в Омске

Продававшийся в марте фальсификат сливочного масла из Озерска (Челябинская область) обнаружили в магазине Омска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукте обнаружились растительные жиры.
«В результате лабораторных испытаний омского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК в пробах двух видов челябинского масла установили несоответствие качества продукции по жирно-кислотному составу. В масле обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе, установлено наличие в продукции сухого молока, что в норме не допустимо», — пояснили URA.RU в офисе службы.
Масла продавалось в магазинах компании «Красритейл» в Омске. Выявленные нарушения свидетельствовали о несоблюдении требований техрегламентов Таможенного союза со стороны челябинского производителя «Ру.Милк». Продукция может оказаться опасной для потребителей.
Уральское управление Россельхознадзора в начале июня признало недействительной декларацию о соответствии на два вида масла — сладко-сливочное несоленое «Традиционное» и такое же, но соленое, «Крестьянское». Массовая доля жира в них составила 82,5% и 72,5% соответственно. Получателей товара проинформировали о нарушениях. Магазины обязаны снять продукцию с реализации.
Нарекания в адрес производителя прозвучали не впервые. Весной Россельхознадзор наложил запрет на продажу сметаны и масла «Белорусского» после проверки в «Светофоре». Претензии к продукции компании возникли и в Благовещенске.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к производителю. Ответ будет опубликован при поступлении.
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