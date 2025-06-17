В Екатеринбурге выставили на продажу здание медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на ул. Розы Люксембург, 62, следует из информации на сервисе ГИС «Торги». Стартовая стоимость составила всего один рубль, но покупатель будет обязан отреставрировать здание, так как оно является объектом культурного наследия (ОКН). Минимальный шаг повышения цены — 329,8 тысяч рублей.
Четырехэтажное кирпичное здание имеет площадь 3,4 тысячи «квадратов». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 июля. С победителем подпишут договор купли-продажи и аренды земельного участка под заводским корпусом площадью 13,4 тысячи квадратных метров за один рубль в год.
Конкурс на продажу объявило Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Согласно его условиям, победитель обязан до 31 марта 2029 года подготовить документацию для работ по реставрации здания.
Попытки реализовать здание XIX века продолжаются с 2018 года. Последний аукцион был объявлен осенью 2024 года. Стартовая стоимость объекта составляла 70,6 миллиона рублей, а шаг торгов был установлен на уровне 3,5 миллиона рублей.
Ранее подобным образом в городе продавали гостиницу «Мадрид». В начале октября 2023 года ее передали в аренду на 49 лет за один рубль в год. Завершить работы должны к 2035 году. На ремонт гостиницы потребуется около миллиарда рублей.
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