Подросток подхватил смертельный вирус после посещения тату-салона под Екатеринбургом

В Камышлове (Свердловская область) подросток заболел острым гепатитом C (может прогрессировать до цирроза и рака печени) после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Санврачи организовали проверку в заведении, где нашли массу нарушений, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Специалисты выявили в салоне нарушения санитарного законодательства. Например, несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, использование нестерильных инструментов», — пояснили там.
После масштабной проверки РПН обратился с иском в Камышловский райсуд. В результате мастеру запретили работать в данной студии.
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