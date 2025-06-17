17 июня 2025

Подросток подхватил смертельный вирус после посещения тату-салона под Екатеринбургом

В Камышлове подросток заболел гепатитом С после посещения тату-салона
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастеру запретили работать в местной студии (архивное фото)
Мастеру запретили работать в местной студии (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) подросток заболел острым гепатитом C (может прогрессировать до цирроза и рака печени) после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Санврачи организовали проверку в заведении, где нашли массу нарушений, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты выявили в салоне нарушения санитарного законодательства. Например, несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, использование нестерильных инструментов», — пояснили там.

После масштабной проверки РПН обратился с иском в Камышловский райсуд. В результате мастеру запретили работать в данной студии.

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В Камышлове (Свердловская область) подросток заболел острым гепатитом C (может прогрессировать до цирроза и рака печени) после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Санврачи организовали проверку в заведении, где нашли массу нарушений, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Специалисты выявили в салоне нарушения санитарного законодательства. Например, несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, использование нестерильных инструментов», — пояснили там. После масштабной проверки РПН обратился с иском в Камышловский райсуд. В результате мастеру запретили работать в данной студии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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