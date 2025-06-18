Бастрыкин заинтересовался мигрантами, работающими на маршруте №128 в Челябинске

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Бастрыкин ждет доклад об итогах расследования дела
Бастрыкин ждет доклад об итогах расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о водителях-мигрантах маршрута Челябинск-Копейск, которые агрессивно реагировали на замечания пассажиров и угрожали монтировкой общественникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СУ СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка. Руководителю Алексею Колбасину поручено представить доклад о ходе и результатах проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В автобусах на маршруте №128 Челябинск-Копейск отсутствуют терминалы для оплаты проезда. Водители требуют пассажиров переводить деньги на указанные ими номера мобильных телефонов. Кроме того, приезжие нарушают правила дорожного движения, а на замечания реагируют агрессивно. Один из фигурантов с монтировкой в руке угрожал общественнику. Конфликт очевидцы сняли на видео и выложили в соцсеть.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о водителях-мигрантах маршрута Челябинск-Копейск, которые агрессивно реагировали на замечания пассажиров и угрожали монтировкой общественникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СУ СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка. Руководителю Алексею Колбасину поручено представить доклад о ходе и результатах проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В автобусах на маршруте №128 Челябинск-Копейск отсутствуют терминалы для оплаты проезда. Водители требуют пассажиров переводить деньги на указанные ими номера мобильных телефонов. Кроме того, приезжие нарушают правила дорожного движения, а на замечания реагируют агрессивно. Один из фигурантов с монтировкой в руке угрожал общественнику. Конфликт очевидцы сняли на видео и выложили в соцсеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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