В Челябинске бастуют водители автобусного маршрута № 91

Из-за забастовки водителей в Челябинске сложно добраться до Северо-Запада
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На маршруты добавили автобусы «Волгабас»
На маршруты добавили автобусы «Волгабас» Фото:

В Челябинске из-за забастовки водителей автобусов маршрута № 91 возникли проблемы с транспортом у жителей Ленинского района и Северо-Запада. Об этом сообщили СМИ и сами жители в соцсетях.

«Водители автобусов популярного маршрута №91, который следует от улицы Салавата Юлаева в Ленинский район, в среду, 18 июня, не вышли на линию. Водители сидят в кафе на конечной остановке, говорят, что их не устраивает новая схема маршрута», — сообщило издание «74.ру».

Перевозчик заявил, что сейчас ищет пути решения проблемы. Ответ размещен в группе компании «ЧелТрансХолдинг» в соцсетях.

«В 91-й маршрут „Салавата Юлаева — ТК Молния“ были внесены изменения: по просьбе жителей добавился заезд на остановку „Солнечный берег“. Водители без объективных причин отказались придерживаться нового расписания и выходить на маршрут. На этих водителей будут оформлены соответствующие документы, выписаны штрафы, вплоть до увольнения», — сообщается в группе перевозчика.

В компании добавили, что на маршруте работают 15 автобусов. На него сейчас срочно вывели автобусы среднего класса «Волгабас» и Yuotong. В ближайшие дни работа маршрута будет восстановлена.

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В Челябинске из-за забастовки водителей автобусов маршрута № 91 возникли проблемы с транспортом у жителей Ленинского района и Северо-Запада. Об этом сообщили СМИ и сами жители в соцсетях. «Водители автобусов популярного маршрута №91, который следует от улицы Салавата Юлаева в Ленинский район, в среду, 18 июня, не вышли на линию. Водители сидят в кафе на конечной остановке, говорят, что их не устраивает новая схема маршрута», — сообщило издание «74.ру». Перевозчик заявил, что сейчас ищет пути решения проблемы. Ответ размещен в группе компании «ЧелТрансХолдинг» в соцсетях. «В 91-й маршрут „Салавата Юлаева — ТК Молния“ были внесены изменения: по просьбе жителей добавился заезд на остановку „Солнечный берег“. Водители без объективных причин отказались придерживаться нового расписания и выходить на маршрут. На этих водителей будут оформлены соответствующие документы, выписаны штрафы, вплоть до увольнения», — сообщается в группе перевозчика. В компании добавили, что на маршруте работают 15 автобусов. На него сейчас срочно вывели автобусы среднего класса «Волгабас» и Yuotong. В ближайшие дни работа маршрута будет восстановлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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