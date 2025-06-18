В Челябинске бастуют водители автобусного маршрута № 91

В Челябинске из-за забастовки водителей автобусов маршрута № 91 возникли проблемы с транспортом у жителей Ленинского района и Северо-Запада. Об этом сообщили СМИ и сами жители в соцсетях.
«Водители автобусов популярного маршрута №91, который следует от улицы Салавата Юлаева в Ленинский район, в среду, 18 июня, не вышли на линию. Водители сидят в кафе на конечной остановке, говорят, что их не устраивает новая схема маршрута», — сообщило издание «74.ру».
Перевозчик заявил, что сейчас ищет пути решения проблемы. Ответ размещен в группе компании «ЧелТрансХолдинг» в соцсетях.
«В 91-й маршрут „Салавата Юлаева — ТК Молния“ были внесены изменения: по просьбе жителей добавился заезд на остановку „Солнечный берег“. Водители без объективных причин отказались придерживаться нового расписания и выходить на маршрут. На этих водителей будут оформлены соответствующие документы, выписаны штрафы, вплоть до увольнения», — сообщается в группе перевозчика.
В компании добавили, что на маршруте работают 15 автобусов. На него сейчас срочно вывели автобусы среднего класса «Волгабас» и Yuotong. В ближайшие дни работа маршрута будет восстановлена.
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