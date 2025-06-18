Сабантуй, Бажовка и караоке-вечеринка под открытым небом: что ждет челябинцев в выходные. Афиша

Челябинцев в выходные ждут три фестиваля, немое кино и караоке-вечеринка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй. Тюмень , татары, сабантуй
В выходные для челябинцев пройдут Сабантуй, Бажовский фестиваль и L-Fest Фото:

В выходные челябинцев ждут немое кино под живую музыкой, Сабантуй, Бажовский фестиваль, караоке-вечеринки и гастрономические мастер-классы. О событиях, которые можно посетить 21 и 22 июня, URA.RU рассказывает в афише.

Киноискусство и музыка

Акция #ямыхотимвкино около ТЦ "Гранат". Екатеринбург
В Челябинске покажут кино в сопровождении живой музыки
Фото:

Кинотеатр «Знамя» приготовил для ценителей кинопроект «Вне формата». 21 июня в 19:00 зрители смогут окунуться в атмосферу начала XX века — немое кино будет сопровождаться живой музыкой в исполнении тапера (пианиста). Такой формат был популярен до 1930-х годов, пока не появилось звуковое кино. Билеты — 500 рублей.

На свежем воздухе 21 июня в 18:00 в парке «Металлург» покажут мультфильм «Возвращение попугая Кеши». В парке «Сад победы» кинопоказы пройдут 22 июня. В 17:30 запланирован фильм «Северные Амуры», а в 19:00 — драма «Подранки». Все показы бесплатные.

Фестивали под открытым небом и Сабантуй

В микрорайоне L-Town 21 июня с 11:00 до 16:00 пройдет L-Fest. Гостей ждут спортивные состязания по волейболу, баскетболу и регби, творческие мастер-классы по гончарному искусству и макраме, семейные эстафеты и уличные спектакли. Кульминацией праздника станет пенное шоу и выступления музыкальных коллективов.

Бажовский фестиваль
В парке Гагарина пройдет сабантуй, в программе — экспозиции в юртах
Фото:

С 20 по 22 пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества у села Демарино. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников.

В парке имени Гагарина 21 июня в 12:00 начнется Сабантуй. Гостей ждут национальные традиции, игры, танцы и выставки быта в юртах.

Музыкальные события

Концерт Дискотеки Аварии на День строителя. Екатеринбург
В Саду Победы проведут караоке для жителей
Фото:

22 июня в 16:00 на Кировке состоится концерт, посвященный 80-летию Победы. Группа «Кватро» исполнит песни военных лет. Вход свободный.

Любителей караоке ждут 21 июня в 18:00 в Саду Победы на вечер популярных хитов. Можно будет петь любимые песни вместе со всеми. Участие бесплатно.

Для ценителей музыкальных игр пройдет Music Bingo в «Максимилианс» 21 июня в 20:00. Участники будут угадывать исполнителей, а финалом станет дискотека с кавер-группой. Стоимость — 350 рублей.

Спорт и активный отдых

Парк «Металлург» приглашает на утреннюю хатха-йогу 21 июня в 9:45. В случае дождя занятие перенесут на крытую веранду.

Кулинарные и творческие мастер-классы

Чайная «Плантация» 21 июня в 18:30 проводит какао-церемонию. Участники смогут не только узнать интересные факты об истории и полезных свойствах какао, но и продегустировать какао-бобы, а также попробовать варианты этого напитка, включая рецепт индейцев Майя. Стоимость участия — 1 100 рублей.

Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара ресторана Dolce Vita Витторио Соверина. Екатеринбург
В Челябинске проведут кулинарные мастер-классы
Фото:

Кулинарная студия «Рататуй» проведет мастер-класс 22 июня в 14:00. На занятии участники научатся готовить карпаччо из печеной тыквы с икрой из апельсина и прошутто, стейк семги су-вид с пюре из сельдерея и завершат фисташковым брауни. Стоимость участия — 2 990 рублей.

Артистка Театра современного танца Татьяна Крицкая 22 июня проведет два мастер-класса по современной хореографии. Участников от 12 лет с базовой подготовкой ждут в 12:00 и 14:00. Стоимость — 1 000 рублей.

Стендап и конкурс офисных леди

Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург
Опытные комики Челябинска выступят в стендап-клубе в субботу
Фото:

Стендап-клуб 21 июня в 18:00 представит шоу «Опытный микрофон» с лучшими комиками Челябинска. Вход — 400 рублей и заказ из меню.

ТРК «Горки» 21 июня в 15:00 станет площадкой для международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. На региональном этапе участницы покажут творческие номера. Оценивать жюри будет красоту, умение презентовать себя и свою компанию. Вход — свободный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выходные челябинцев ждут немое кино под живую музыкой, Сабантуй, Бажовский фестиваль, караоке-вечеринки и гастрономические мастер-классы. О событиях, которые можно посетить 21 и 22 июня, URA.RU рассказывает в афише. Кинотеатр «Знамя» приготовил для ценителей кинопроект «Вне формата». 21 июня в 19:00 зрители смогут окунуться в атмосферу начала XX века — немое кино будет сопровождаться живой музыкой в исполнении тапера (пианиста). Такой формат был популярен до 1930-х годов, пока не появилось звуковое кино. Билеты — 500 рублей. На свежем воздухе 21 июня в 18:00 в парке «Металлург» покажут мультфильм «Возвращение попугая Кеши». В парке «Сад победы» кинопоказы пройдут 22 июня. В 17:30 запланирован фильм «Северные Амуры», а в 19:00 — драма «Подранки». Все показы бесплатные. В микрорайоне L-Town 21 июня с 11:00 до 16:00 пройдет L-Fest. Гостей ждут спортивные состязания по волейболу, баскетболу и регби, творческие мастер-классы по гончарному искусству и макраме, семейные эстафеты и уличные спектакли. Кульминацией праздника станет пенное шоу и выступления музыкальных коллективов. С 20 по 22 пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества у села Демарино. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников. В парке имени Гагарина 21 июня в 12:00 начнется Сабантуй. Гостей ждут национальные традиции, игры, танцы и выставки быта в юртах. 22 июня в 16:00 на Кировке состоится концерт, посвященный 80-летию Победы. Группа «Кватро» исполнит песни военных лет. Вход свободный. Любителей караоке ждут 21 июня в 18:00 в Саду Победы на вечер популярных хитов. Можно будет петь любимые песни вместе со всеми. Участие бесплатно. Для ценителей музыкальных игр пройдет Music Bingo в «Максимилианс» 21 июня в 20:00. Участники будут угадывать исполнителей, а финалом станет дискотека с кавер-группой. Стоимость — 350 рублей. Парк «Металлург» приглашает на утреннюю хатха-йогу 21 июня в 9:45. В случае дождя занятие перенесут на крытую веранду. Чайная «Плантация» 21 июня в 18:30 проводит какао-церемонию. Участники смогут не только узнать интересные факты об истории и полезных свойствах какао, но и продегустировать какао-бобы, а также попробовать варианты этого напитка, включая рецепт индейцев Майя. Стоимость участия — 1 100 рублей. Кулинарная студия «Рататуй» проведет мастер-класс 22 июня в 14:00. На занятии участники научатся готовить карпаччо из печеной тыквы с икрой из апельсина и прошутто, стейк семги су-вид с пюре из сельдерея и завершат фисташковым брауни. Стоимость участия — 2 990 рублей. Артистка Театра современного танца Татьяна Крицкая 22 июня проведет два мастер-класса по современной хореографии. Участников от 12 лет с базовой подготовкой ждут в 12:00 и 14:00. Стоимость — 1 000 рублей. Стендап-клуб 21 июня в 18:00 представит шоу «Опытный микрофон» с лучшими комиками Челябинска. Вход — 400 рублей и заказ из меню. ТРК «Горки» 21 июня в 15:00 станет площадкой для международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. На региональном этапе участницы покажут творческие номера. Оценивать жюри будет красоту, умение презентовать себя и свою компанию. Вход — свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...