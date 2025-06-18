В выходные челябинцев ждут немое кино под живую музыкой, Сабантуй, Бажовский фестиваль, караоке-вечеринки и гастрономические мастер-классы. О событиях, которые можно посетить 21 и 22 июня, URA.RU рассказывает в афише.
Киноискусство и музыка
В Челябинске покажут кино в сопровождении живой музыки
Кинотеатр «Знамя» приготовил для ценителей кинопроект «Вне формата». 21 июня в 19:00 зрители смогут окунуться в атмосферу начала XX века — немое кино будет сопровождаться живой музыкой в исполнении тапера (пианиста). Такой формат был популярен до 1930-х годов, пока не появилось звуковое кино. Билеты — 500 рублей.
На свежем воздухе 21 июня в 18:00 в парке «Металлург» покажут мультфильм «Возвращение попугая Кеши». В парке «Сад победы» кинопоказы пройдут 22 июня. В 17:30 запланирован фильм «Северные Амуры», а в 19:00 — драма «Подранки». Все показы бесплатные.
Фестивали под открытым небом и Сабантуй
В микрорайоне L-Town 21 июня с 11:00 до 16:00 пройдет L-Fest. Гостей ждут спортивные состязания по волейболу, баскетболу и регби, творческие мастер-классы по гончарному искусству и макраме, семейные эстафеты и уличные спектакли. Кульминацией праздника станет пенное шоу и выступления музыкальных коллективов.
В парке Гагарина пройдет сабантуй, в программе — экспозиции в юртах
С 20 по 22 пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества у села Демарино. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников.
В парке имени Гагарина 21 июня в 12:00 начнется Сабантуй. Гостей ждут национальные традиции, игры, танцы и выставки быта в юртах.
22 июня в 16:00 на Кировке состоится концерт, посвященный 80-летию Победы. Группа «Кватро» исполнит песни военных лет. Вход свободный.
Любителей караоке ждут 21 июня в 18:00 в Саду Победы на вечер популярных хитов. Можно будет петь любимые песни вместе со всеми. Участие бесплатно.
Для ценителей музыкальных игр пройдет Music Bingo в «Максимилианс» 21 июня в 20:00. Участники будут угадывать исполнителей, а финалом станет дискотека с кавер-группой. Стоимость — 350 рублей.
Спорт и активный отдых
Парк «Металлург» приглашает на утреннюю хатха-йогу 21 июня в 9:45. В случае дождя занятие перенесут на крытую веранду.
Кулинарные и творческие мастер-классы
Чайная «Плантация» 21 июня в 18:30 проводит какао-церемонию. Участники смогут не только узнать интересные факты об истории и полезных свойствах какао, но и продегустировать какао-бобы, а также попробовать варианты этого напитка, включая рецепт индейцев Майя. Стоимость участия — 1 100 рублей.
Кулинарная студия «Рататуй» проведет мастер-класс 22 июня в 14:00. На занятии участники научатся готовить карпаччо из печеной тыквы с икрой из апельсина и прошутто, стейк семги су-вид с пюре из сельдерея и завершат фисташковым брауни. Стоимость участия — 2 990 рублей.
Артистка Театра современного танца Татьяна Крицкая 22 июня проведет два мастер-класса по современной хореографии. Участников от 12 лет с базовой подготовкой ждут в 12:00 и 14:00. Стоимость — 1 000 рублей.
Стендап и конкурс офисных леди
Опытные комики Челябинска выступят в стендап-клубе в субботу
Стендап-клуб 21 июня в 18:00 представит шоу «Опытный микрофон» с лучшими комиками Челябинска. Вход — 400 рублей и заказ из меню.
ТРК «Горки» 21 июня в 15:00 станет площадкой для международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. На региональном этапе участницы покажут творческие номера. Оценивать жюри будет красоту, умение презентовать себя и свою компанию. Вход — свободный.
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В выходные челябинцев ждут немое кино под живую музыкой, Сабантуй, Бажовский фестиваль, караоке-вечеринки и гастрономические мастер-классы. О событиях, которые можно посетить 21 и 22 июня, URA.RU рассказывает в афише. Кинотеатр «Знамя» приготовил для ценителей кинопроект «Вне формата». 21 июня в 19:00 зрители смогут окунуться в атмосферу начала XX века — немое кино будет сопровождаться живой музыкой в исполнении тапера (пианиста). Такой формат был популярен до 1930-х годов, пока не появилось звуковое кино. Билеты — 500 рублей. На свежем воздухе 21 июня в 18:00 в парке «Металлург» покажут мультфильм «Возвращение попугая Кеши». В парке «Сад победы» кинопоказы пройдут 22 июня. В 17:30 запланирован фильм «Северные Амуры», а в 19:00 — драма «Подранки». Все показы бесплатные. В микрорайоне L-Town 21 июня с 11:00 до 16:00 пройдет L-Fest. Гостей ждут спортивные состязания по волейболу, баскетболу и регби, творческие мастер-классы по гончарному искусству и макраме, семейные эстафеты и уличные спектакли. Кульминацией праздника станет пенное шоу и выступления музыкальных коллективов. С 20 по 22 пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества у села Демарино. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников. В парке имени Гагарина 21 июня в 12:00 начнется Сабантуй. Гостей ждут национальные традиции, игры, танцы и выставки быта в юртах. 22 июня в 16:00 на Кировке состоится концерт, посвященный 80-летию Победы. Группа «Кватро» исполнит песни военных лет. Вход свободный. Любителей караоке ждут 21 июня в 18:00 в Саду Победы на вечер популярных хитов. Можно будет петь любимые песни вместе со всеми. Участие бесплатно. Для ценителей музыкальных игр пройдет Music Bingo в «Максимилианс» 21 июня в 20:00. Участники будут угадывать исполнителей, а финалом станет дискотека с кавер-группой. Стоимость — 350 рублей. Парк «Металлург» приглашает на утреннюю хатха-йогу 21 июня в 9:45. В случае дождя занятие перенесут на крытую веранду. Чайная «Плантация» 21 июня в 18:30 проводит какао-церемонию. Участники смогут не только узнать интересные факты об истории и полезных свойствах какао, но и продегустировать какао-бобы, а также попробовать варианты этого напитка, включая рецепт индейцев Майя. Стоимость участия — 1 100 рублей. Кулинарная студия «Рататуй» проведет мастер-класс 22 июня в 14:00. На занятии участники научатся готовить карпаччо из печеной тыквы с икрой из апельсина и прошутто, стейк семги су-вид с пюре из сельдерея и завершат фисташковым брауни. Стоимость участия — 2 990 рублей. Артистка Театра современного танца Татьяна Крицкая 22 июня проведет два мастер-класса по современной хореографии. Участников от 12 лет с базовой подготовкой ждут в 12:00 и 14:00. Стоимость — 1 000 рублей. Стендап-клуб 21 июня в 18:00 представит шоу «Опытный микрофон» с лучшими комиками Челябинска. Вход — 400 рублей и заказ из меню. ТРК «Горки» 21 июня в 15:00 станет площадкой для международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. На региональном этапе участницы покажут творческие номера. Оценивать жюри будет красоту, умение презентовать себя и свою компанию. Вход — свободный.