Артемий Лебедев, CREAM SODA, Вован и Лексус: в Челябинске назвали хэдлайнеров «Молфеста»

В Челябинске на Дне Молодежи выступят CREAM SODA и пранкеры Вован и Лексус

18 июня 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус станут хедлайнерами Дня молодежи в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который пройдет 28 июня, станут группа CREAM SODA, дизайнер Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хэдлайнером „Молфеста“ станет музыкальная группа CREAM SODA. В качестве спикеров фестиваль посетят Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале», — уточнили URA.RU в региональном правительстве. «Молфест» пройдет на площади Революции 28 июня. Для участников будут действовать тематические зоны, включая лектории, площадки посвященные спорту и профориентации, а также интерактивные зоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который пройдет 28 июня, станут группа CREAM SODA, дизайнер Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хэдлайнером „Молфеста“ станет музыкальная группа CREAM SODA. В качестве спикеров фестиваль посетят Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале», — уточнили URA.RU в региональном правительстве. «Молфест» пройдет на площади Революции 28 июня. Для участников будут действовать тематические зоны, включая лектории, площадки посвященные спорту и профориентации, а также интерактивные зоны.