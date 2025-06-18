Артемий Лебедев, CREAM SODA, Вован и Лексус: в Челябинске назвали хэдлайнеров «Молфеста»

Хэдлайнерами «Молфеста» в Челябинске, который пройдет 28 июня, станут группа CREAM SODA, дизайнер Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Хэдлайнером „Молфеста“ станет музыкальная группа CREAM SODA. В качестве спикеров фестиваль посетят Артемий Лебедев и пранкеры Вован и Лексус, ведущие одноименного шоу на Первом канале», — уточнили URA.RU в региональном правительстве.
«Молфест» пройдет на площади Революции 28 июня. Для участников будут действовать тематические зоны, включая лектории, площадки посвященные спорту и профориентации, а также интерактивные зоны.
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