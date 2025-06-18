МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней в Свердловской области

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Непогода ожидается 19 июня
Непогода ожидается 19 июня Фото:

В Свердловской области 19 июня ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Соблюдайте меры предосторожности! Закройте окна и проверьте ливневую канализацию – владельцам частных домов: очистите стоки от мусора. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Если дорогу затопило – не пытайтесь проехать», — сказали в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 19 июня ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Соблюдайте меры предосторожности! Закройте окна и проверьте ливневую канализацию – владельцам частных домов: очистите стоки от мусора. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Если дорогу затопило – не пытайтесь проехать», — сказали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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