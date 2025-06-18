В Свердловской области 19 июня ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Соблюдайте меры предосторожности! Закройте окна и проверьте ливневую канализацию – владельцам частных домов: очистите стоки от мусора. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Если дорогу затопило – не пытайтесь проехать», — сказали в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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