Суд в третий раз оправдал бизнесмена из Екатеринбурга, обвиненного в убийстве

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных оправдал предпринимателя Насими Мамедова, обвиненного в заказном убийстве коммерсанта Алексея Зубакина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
«Приговором суда от 11 июня Мамедов оправдан по предъявленному обвинению в связи с его непричастностью к совершению преступления. Также за оправданным признано право на реабилитацию», — пояснили там.
Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Михаила Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. Тот якобы отдал деньги Мамедову.
Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, Клока продолжают судить (на данный момент процесс приостановлен), а Мамедова присяжные уже трижды оправдали. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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