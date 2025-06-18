Суд в третий раз оправдал бизнесмена из Екатеринбурга, обвиненного в убийстве

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Мамедов отрицает свою вину
Мамедов отрицает свою вину Фото:
новость из сюжета
Водителя экс-лидера ОПГ судят за убийство

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных оправдал предпринимателя Насими Мамедова, обвиненного в заказном убийстве коммерсанта Алексея Зубакина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

«Приговором суда от 11 июня Мамедов оправдан по предъявленному обвинению в связи с его непричастностью к совершению преступления. Также за оправданным признано право на реабилитацию», — пояснили там.

Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Михаила Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. Тот якобы отдал деньги Мамедову.

Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, Клока продолжают судить (на данный момент процесс приостановлен), а Мамедова присяжные уже трижды оправдали. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных оправдал предпринимателя Насими Мамедова, обвиненного в заказном убийстве коммерсанта Алексея Зубакина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. «Приговором суда от 11 июня Мамедов оправдан по предъявленному обвинению в связи с его непричастностью к совершению преступления. Также за оправданным признано право на реабилитацию», — пояснили там. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Михаила Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. Тот якобы отдал деньги Мамедову. Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, Клока продолжают судить (на данный момент процесс приостановлен), а Мамедова присяжные уже трижды оправдали. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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