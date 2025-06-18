Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербург. Посетив площадку проведения, глава региона записал видеообращение.
«Сегодня днем еще работал в Челябинске, сейчас начинаем работу на ПМЭФ. К нас — обширная программа. Главное — встреча с инвесторами, подписание соглашений. Много планов, много интересных проектов», — заявил Текслер в своем telegram-канале.
Отдельно губернатор сказал про стенд Челябинской области. Руководитель отметил, что тот произвел фурор.
Форум продлится до 21 июня. Стенд региона отметили участники мероприятия. Ксения Собчак выделила 3D-экран, который работает на челябинской площадке. В Союзе промышленников и предпринимателей рассказали о робототехнике. Новинки новой для региона отрасли местные предприятия также показывают на областном стенде. Губернатор Текслер выступит на сессии, посвященной развитию регионов, в четверг. День станет вторым в деловой программе форума.
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