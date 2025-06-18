Адвокат Тиммы: Седокова не разведена, она вдова

Певица Анна Седокова хоть и уверяет общественность в том, что она разведенная женщина, которая успела скинуть с себя семейные узы до смерти баскетболиста Яниса Тиммы, на самом деле таковой не является. Согласно закону у экс-солистки группы «ВИА Гра» другой статус. Об этом в разговоре c URA.RU заявила адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи погибшего спортсмена.
«Они по судебному решению расторгли брак 9 декабря. А 16 декабря Янис погиб. Судебное решение вступает в силу в течение месяца. Если судебное решение не вступило в силу, но один из брачующихся в этот момент умирает, брак прекращается не расторжением, а в связи со смертью одного из супругов. Поэтому Анна Владимировна — вдова», — пояснила правозащитница.
42-летняя Анна Седокова в 2020 году вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который младшее ее на десять лет. Для певицы этот брак стал третьим. Союз пара заключала в подмосковной Барвихе.
Изначально пара была очень счастлива, принял Яниса и сын певицы от предыдущих отношений. Гектор считал мужчину своим отцом. Тимма покончил с собой после дня рождения Седоковой, которая отвергла его попытки восстановить отношения.
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