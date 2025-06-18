Раскрыто имя следующего соперника Петра Яна: кто им станет

Петр Ян проведет бой с американцем Маркусом МакГи в июле
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний бой Яна был в ноябре 2024 года
Последний бой Яна был в ноябре 2024 года Фото:

Петр Ян, боец свердловской команды «Архангел Михаил», проведет свой следующий бой против американца Маркуса МакГи в Абу-Даби. Их поединок пройдет на Etihad Arena, которая вмещает в себя 18000 человек.

Петр Ян имеет на своем счету 18 побед, при этом восемь из них были одержаны досрочно. Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года, где уверенно победил экс-чемпиона организации Дейвисона Фигейреду. Прямо сейчас Ян активно готовится к новому бою. Боец находится на сборах в Кисловодске.

МакГи выходил в октагон в ноябре 2024 года и одолел Джонатана Мартинеса по решению судей. Благодаря этой победе он вошел в топ-15 рейтинга организации. В профессиональной карьере МакГи одержал 10 побед и одно поражение.

Афиша боя между Яном и МакГи
Афиша боя между Яном и МакГи
Фото:

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Петр Ян, боец свердловской команды «Архангел Михаил», проведет свой следующий бой против американца Маркуса МакГи в Абу-Даби. Их поединок пройдет на Etihad Arena, которая вмещает в себя 18000 человек. Петр Ян имеет на своем счету 18 побед, при этом восемь из них были одержаны досрочно. Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года, где уверенно победил экс-чемпиона организации Дейвисона Фигейреду. Прямо сейчас Ян активно готовится к новому бою. Боец находится на сборах в Кисловодске. МакГи выходил в октагон в ноябре 2024 года и одолел Джонатана Мартинеса по решению судей. Благодаря этой победе он вошел в топ-15 рейтинга организации. В профессиональной карьере МакГи одержал 10 побед и одно поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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