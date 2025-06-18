Раскрыто имя следующего соперника Петра Яна: кто им станет

Петр Ян, боец свердловской команды «Архангел Михаил», проведет свой следующий бой против американца Маркуса МакГи в Абу-Даби. Их поединок пройдет на Etihad Arena, которая вмещает в себя 18000 человек.
Петр Ян имеет на своем счету 18 побед, при этом восемь из них были одержаны досрочно. Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года, где уверенно победил экс-чемпиона организации Дейвисона Фигейреду. Прямо сейчас Ян активно готовится к новому бою. Боец находится на сборах в Кисловодске.
МакГи выходил в октагон в ноябре 2024 года и одолел Джонатана Мартинеса по решению судей. Благодаря этой победе он вошел в топ-15 рейтинга организации. В профессиональной карьере МакГи одержал 10 побед и одно поражение.
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