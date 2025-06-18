Челябинская область представила на ПМЭФ инновации и мощь «опорного края»

В этом году на международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге отчетливо звучит тема, что Челябинская область — «опорный край державы». Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал корреспонденту URA.RU.
«В концепции стенда нашего региона четко обозначена преемственность нескольких поколений жителей области, продемонстрирован потенциал Южного Урала через призму его замечательных людей. Отчетливо звучит тема „опорного края державы“, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, промышленной мощи региона», — отметил URA.RU губернатор.
Текслер подчеркнул, что при этом регион наглядно демонстрирует актуальные высокотехнологичные достижения, например, продукция первого в России завода роботов, куда сейчас приезжают визитеры со всей страны и из дружественных государств. А все образы композиции показаны через роботизацию, что позволяет увязать все элементы воедино и при этом облегчает и разнообразит образ Челябинской области как промышленного, но при этом очень многопланового региона.
«Безусловно, ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, завоевавший статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Это уникальная возможность за один-два дня провести десятки встреч с руководителями федеральных органов власти, крупнейших госкорпораций, иностранными партнерами и инвесторами», — рассказал глава региона.
В рамках ПМЭФ запланирована насыщенная деловая программа, в рамках которой планируется подписание соглашений, планов и дорожных карт. В том числе инвестиционных соглашений в области промышленности, туризма, жилищном строительстве и пищевой промышленности на общую сумму порядка 200 млрд рублей, с количеством новых рабочих мест более 10 тысяч человек.
Челябинская область активно ПМЭФ, который продлится до 21 июня. Стенд региона уже успел привлечь внимание гостей, включая известных персон. Так, Ксения Собчак отметила эффектный 3D-экран, работающий на площадке региона. Особый интерес у посетителей вызывает робототехника — новая для региона отрасль, которая стремительно развивается.
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