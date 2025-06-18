В Челябинскую область заходит федеральная сеть путевых отелей «ТриА Девелопмент»

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников подписали соглашение о развитии туризма и придорожного сервиса на Южном Урале. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Привлечение федеральных сетей в сферу туризма — важный шаг для области. Строительство гостиницы „3А Челябинск“ улучшит инфраструктуру для автотуристов и создаст новые рабочие места», — сообщил губернатор.
Отмечается, что в рамках проекта в регионе построят двухэтажный отель «3А Челябинск» для автотуристов. Гостиница будет рассчитана на кратковременное проживание, а ее открытие запланировано на 2027 год. Инвестиции в проект составят 220 миллионов рублей.
После подписания соглашения стороны обсудили возможные площадки для размещения будущего отеля. «ТриА Девелопмент» специализируется на создании сети придорожных отелей под брендом «3А». Сейчас в нее входит 11 гостиниц, а к концу 2025 года их число планируют увеличить до 20.
Губернатор Текслер прибыл сегодня для участия в международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. В этом году на ПМЭФ отчетливо звучит тема, что Челябинская область — «опорный край державы». Стенд региона объединил поколения и технологии
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