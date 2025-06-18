В первый день Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с новым кроссовером Lada Azimut и сел за руль инновационного автомобиля. Презентацию провел вице-президент АО «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Развитие партнерства с АО „АвтоВАЗ“ остается для нас приоритетным направлением. Мы открыты для расширения сотрудничества и партнерства», — подчеркнул Текслер.
Губернатор отметил, что Челябинская область играет важную роль в сотрудничестве с «АвтоВАЗом», став ключевым поставщиком автокомплектующих. Громак в ответ сообщил, что на производстве внедряют второго промышленного робота, произведенного в Челябинской области, что подтверждает крепкие деловые связи между регионом и автогигантом.
Инновационная модель Lada Azimut, созданная при государственной поддержке, поступит в серийное производство уже в 2026 году. Реализовать проект помогли льготные кредиты в рамках Кластерной инвестиционной платформы.
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