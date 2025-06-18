Челябинский губернатор Текслер сел за руль нового кроссовера Lada Azimut. Фото

Вице-президент «АВТОВАЗА» презентовал Текслеру новый кроссовер LADA Azimut
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы получше познакомится с новинкой автопрома, Текслер сел на водительское сиденье
Чтобы получше познакомится с новинкой автопрома, Текслер сел на водительское сиденье Фото:
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ПМЭФ-2025

В первый день Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с новым кроссовером Lada Azimut и сел за руль инновационного автомобиля. Презентацию провел вице-президент АО «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. 

«Развитие партнерства с АО „АвтоВАЗ“ остается для нас приоритетным направлением. Мы открыты для расширения сотрудничества и партнерства», — подчеркнул Текслер.

Губернатор отметил, что Челябинская область играет важную роль в сотрудничестве с «АвтоВАЗом», став ключевым поставщиком автокомплектующих. Громак в ответ сообщил, что на производстве внедряют второго промышленного робота, произведенного в Челябинской области, что подтверждает крепкие деловые связи между регионом и автогигантом.

Инновационная модель Lada Azimut, созданная при государственной поддержке, поступит в серийное производство уже в 2026 году. Реализовать проект помогли льготные кредиты в рамках Кластерной инвестиционной платформы.

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В первый день Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с новым кроссовером Lada Azimut и сел за руль инновационного автомобиля. Презентацию провел вице-президент АО «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.  «Развитие партнерства с АО „АвтоВАЗ“ остается для нас приоритетным направлением. Мы открыты для расширения сотрудничества и партнерства», — подчеркнул Текслер. Губернатор отметил, что Челябинская область играет важную роль в сотрудничестве с «АвтоВАЗом», став ключевым поставщиком автокомплектующих. Громак в ответ сообщил, что на производстве внедряют второго промышленного робота, произведенного в Челябинской области, что подтверждает крепкие деловые связи между регионом и автогигантом. Инновационная модель Lada Azimut, созданная при государственной поддержке, поступит в серийное производство уже в 2026 году. Реализовать проект помогли льготные кредиты в рамках Кластерной инвестиционной платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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