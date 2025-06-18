18 июня 2025

В районе ХМАО ликвидируют аварийное жилье

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Аварийный фонд в селе Сытомино смогут полностью ликвидировать
Аварийный фонд в селе Сытомино смогут полностью ликвидировать Фото:

В Сургутском районе ХМАО жители села Сытомино переезжают из аварийного жилья — они получили ключи от новых квартир в четырехэтажном доме по улице Лесной. Об этом сообщии в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«Счастливые новоселы — педагог Надежда Афанасьева, пенсионеры Сергей Англиковский и Галина Волдина. Прежде селяне проживали в домах, признанных аварийными», — сказано в сообщении.

В новом доме 56 квартир, из которых большинство приобретено за счет средств районного бюджета. Ожидается, что благодаря этому переедут 33 семьи из поселков Сытомино и Горный. По данным муниципалитета, это позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории этих населенных пунктов.

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В Сургутском районе ХМАО жители села Сытомино переезжают из аварийного жилья — они получили ключи от новых квартир в четырехэтажном доме по улице Лесной. Об этом сообщии в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Счастливые новоселы — педагог Надежда Афанасьева, пенсионеры Сергей Англиковский и Галина Волдина. Прежде селяне проживали в домах, признанных аварийными», — сказано в сообщении. В новом доме 56 квартир, из которых большинство приобретено за счет средств районного бюджета. Ожидается, что благодаря этому переедут 33 семьи из поселков Сытомино и Горный. По данным муниципалитета, это позволит полностью ликвидировать аварийный жилфонд на территории этих населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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