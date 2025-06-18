18 июня 2025

Челябинск преобразится: 14 новых общественных пространств появится в 2026 году

В Челябинске в 2026 году благоустроят еще 14 новых общественных пространств
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин пообещал, что Челябинск станет еще ухоженнее и комфортнее
Алексей Лошкин пообещал, что Челябинск станет еще ухоженнее и комфортнее Фото:

Челябинск готовится к масштабному обновлению городской среды. В 2026 году в каждом районе города появятся по две благоустроенные территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.

«Этот нацпроект стал возможным благодаря активному участию жителей, которые в течение двух месяцев выбирали места для преобразований. Всего было подано более 144 тысяч голосов через платформу обратной связи. По итогам голосования определены 14 объектов, которые получат новую жизнь», — написал Лошкин в своем telegram-канале. 

Так, в Калининском районе благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы и территорию у дома на улице Молодогвардейцев. Курчатовский район обновит пространство у кинотеатра «Победа» и входную группу «Экопарка».

Ленинский район преобразует спортивную зону в парке «Плодушка» и сквер у скульптуры «Урал — каменная сказка России». В Металлургическом районе работы пройдут у поликлиники ГКБ №6 и на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября.

Советский район обновит пешеходную зону на улице Свободы и сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева. Тракторозаводский район благоустроит территории у домов на переулке Мамина и улицах Марченко и Танкистов. Центральный район преобразит входную группу «Экотропы» и сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина.

Сейчас разрабатываются дизайн-проекты и сметы для каждого объекта. Конкурсные процедуры планируется завершить в этом году, чтобы с наступлением весны сразу начать работы. Глава Челябинска выразил уверенность, что совместными усилиями горожан и властей удастся создать новый, современный облик города, которым можно будет гордиться.

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Челябинск готовится к масштабному обновлению городской среды. В 2026 году в каждом районе города появятся по две благоустроенные территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин. «Этот нацпроект стал возможным благодаря активному участию жителей, которые в течение двух месяцев выбирали места для преобразований. Всего было подано более 144 тысяч голосов через платформу обратной связи. По итогам голосования определены 14 объектов, которые получат новую жизнь», — написал Лошкин в своем telegram-канале.  Так, в Калининском районе благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы и территорию у дома на улице Молодогвардейцев. Курчатовский район обновит пространство у кинотеатра «Победа» и входную группу «Экопарка». Ленинский район преобразует спортивную зону в парке «Плодушка» и сквер у скульптуры «Урал — каменная сказка России». В Металлургическом районе работы пройдут у поликлиники ГКБ №6 и на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября. Советский район обновит пешеходную зону на улице Свободы и сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева. Тракторозаводский район благоустроит территории у домов на переулке Мамина и улицах Марченко и Танкистов. Центральный район преобразит входную группу «Экотропы» и сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина. Сейчас разрабатываются дизайн-проекты и сметы для каждого объекта. Конкурсные процедуры планируется завершить в этом году, чтобы с наступлением весны сразу начать работы. Глава Челябинска выразил уверенность, что совместными усилиями горожан и властей удастся создать новый, современный облик города, которым можно будет гордиться.
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