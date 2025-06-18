Челябинск преобразится: 14 новых общественных пространств появится в 2026 году

Челябинск готовится к масштабному обновлению городской среды. В 2026 году в каждом районе города появятся по две благоустроенные территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.
«Этот нацпроект стал возможным благодаря активному участию жителей, которые в течение двух месяцев выбирали места для преобразований. Всего было подано более 144 тысяч голосов через платформу обратной связи. По итогам голосования определены 14 объектов, которые получат новую жизнь», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Так, в Калининском районе благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы и территорию у дома на улице Молодогвардейцев. Курчатовский район обновит пространство у кинотеатра «Победа» и входную группу «Экопарка».
Ленинский район преобразует спортивную зону в парке «Плодушка» и сквер у скульптуры «Урал — каменная сказка России». В Металлургическом районе работы пройдут у поликлиники ГКБ №6 и на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября.
Советский район обновит пешеходную зону на улице Свободы и сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева. Тракторозаводский район благоустроит территории у домов на переулке Мамина и улицах Марченко и Танкистов. Центральный район преобразит входную группу «Экотропы» и сквер в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина.
Сейчас разрабатываются дизайн-проекты и сметы для каждого объекта. Конкурсные процедуры планируется завершить в этом году, чтобы с наступлением весны сразу начать работы. Глава Челябинска выразил уверенность, что совместными усилиями горожан и властей удастся создать новый, современный облик города, которым можно будет гордиться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!