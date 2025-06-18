Левая секция светофора неисправна
На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом сломался светофор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области. При повороте на Касли или развероте (со стороны Челябинска) необходимо убедиться в безопасности маневра.
«На 109 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу поломка светофорного объекта. А именно не работает левая секция светофора для поворота и разворота», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.
В ведомстве обратились к водителям. Их попросили быть внимательней на данном участке дороги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!