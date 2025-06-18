18 июня 2025

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом сломался светофор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Левая секция светофора неисправна
Левая секция светофора неисправна Фото:

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом сломался светофор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области. При повороте на Касли или развероте (со стороны Челябинска) необходимо убедиться в безопасности маневра.

«На 109 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу поломка светофорного объекта. А именно не работает левая секция светофора для поворота и разворота», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

В ведомстве обратились к водителям. Их попросили быть внимательней на данном участке дороги.

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На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом сломался светофор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области. При повороте на Касли или развероте (со стороны Челябинска) необходимо убедиться в безопасности маневра. «На 109 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу поломка светофорного объекта. А именно не работает левая секция светофора для поворота и разворота», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. В ведомстве обратились к водителям. Их попросили быть внимательней на данном участке дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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