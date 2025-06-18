Проще всего челябинским подросткам летом заработать продавцами и на уборке жилья

Подросткам в Челябинской области летом проще всего найти работу продавца и уборщика квартир. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, высокий спрос на труд школьников сложился и в сфере обслуживания клиентов.
«Подростки в Челябинской области за январь-июнь получили на 23% больше приглашений на вакансии, чем год назад. Активнее всего молодых готовы рассматривать на специальности, связанные со сферами „продажи, обслуживание клиентов“», — отметили в HeadHunter.
На указанную категорию пришлось больше трети предложений. Каждая пятая вакансия связана с розничной торговлей, столько же — с работой на позициях домашнего обслуживающего персонала. В транспорте и логистике открылось 18% вакансий, потрудиться администраторами пригласили 12% работодателей. Часто подростков 14-18 лет приглашали на вакансии начинающих специалистов с гибким функционалом.
Девушкам — зеленый свет. В изученном периоде они в среднем получили больше приглашений, чем юноши. Показатель составил четыре приглашения на одно резюме против 3,2. Всего же школьникам и студентам работодатели отправили 68,7 тысячи приглашений.
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