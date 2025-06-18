18 июня 2025

Проще всего челябинским подросткам летом заработать продавцами и на уборке жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подработать челябинским подросткам проще всего в торговле
Подработать челябинским подросткам проще всего в торговле Фото:

Подросткам в Челябинской области летом проще всего найти работу продавца и уборщика квартир. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, высокий спрос на труд школьников сложился и в сфере обслуживания клиентов.

«Подростки в Челябинской области за январь-июнь получили на 23% больше приглашений на вакансии, чем год назад. Активнее всего молодых готовы рассматривать на специальности, связанные со сферами „продажи, обслуживание клиентов“», — отметили в HeadHunter.

На указанную категорию пришлось больше трети предложений. Каждая пятая вакансия связана с розничной торговлей, столько же — с работой на позициях домашнего обслуживающего персонала. В транспорте и логистике открылось 18% вакансий, потрудиться администраторами пригласили 12% работодателей. Часто подростков 14-18 лет приглашали на вакансии начинающих специалистов с гибким функционалом.

Девушкам — зеленый свет. В изученном периоде они в среднем получили больше приглашений, чем юноши. Показатель составил четыре приглашения на одно резюме против 3,2. Всего же школьникам и студентам работодатели отправили 68,7 тысячи приглашений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подросткам в Челябинской области летом проще всего найти работу продавца и уборщика квартир. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, высокий спрос на труд школьников сложился и в сфере обслуживания клиентов. «Подростки в Челябинской области за январь-июнь получили на 23% больше приглашений на вакансии, чем год назад. Активнее всего молодых готовы рассматривать на специальности, связанные со сферами „продажи, обслуживание клиентов“», — отметили в HeadHunter. На указанную категорию пришлось больше трети предложений. Каждая пятая вакансия связана с розничной торговлей, столько же — с работой на позициях домашнего обслуживающего персонала. В транспорте и логистике открылось 18% вакансий, потрудиться администраторами пригласили 12% работодателей. Часто подростков 14-18 лет приглашали на вакансии начинающих специалистов с гибким функционалом. Девушкам — зеленый свет. В изученном периоде они в среднем получили больше приглашений, чем юноши. Показатель составил четыре приглашения на одно резюме против 3,2. Всего же школьникам и студентам работодатели отправили 68,7 тысячи приглашений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...