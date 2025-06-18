Перекрытие можно объехать по трем улицам
В Тюмени на период с 20 по 25 июня перекроют проезд на перекрестке улиц Герцена и Грибоедова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.
«Прекращение движения транспортных средств на перекрестке дорог Герцена — Грибоедова. Период — с 20 по 25 июня», — сообщили в администрации.
Причиной стала реконструкция участка трубопровода. Объехать перекрытие можно по улицам Ялуторовская, Кузнецова, Первомайская.
Схема перекрытия
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!