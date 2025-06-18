18 июня 2025

В центре Тюмени перекроют дорогу. Схема

В Тюмени с 20 по 25 июня закроют проезд на перекрестке Герцена и Грибоедова
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие можно объехать по трем улицам
Перекрытие можно объехать по трем улицам Фото:

В Тюмени на период с 20 по 25 июня перекроют проезд на перекрестке улиц Герцена и Грибоедова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«Прекращение движения транспортных средств на перекрестке дорог Герцена — Грибоедова. Период — с 20 по 25 июня», — сообщили в администрации.

Причиной стала реконструкция участка трубопровода. Объехать перекрытие можно по улицам Ялуторовская, Кузнецова, Первомайская.

Схема перекрытия
Схема перекрытия
Фото:

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В Тюмени на период с 20 по 25 июня перекроют проезд на перекрестке улиц Герцена и Грибоедова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. «Прекращение движения транспортных средств на перекрестке дорог Герцена — Грибоедова. Период — с 20 по 25 июня», — сообщили в администрации. Причиной стала реконструкция участка трубопровода. Объехать перекрытие можно по улицам Ялуторовская, Кузнецова, Первомайская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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