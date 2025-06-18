18 июня 2025

ФСБ пресекла деятельность челябинского экстремиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремистскую деятельность пресекла ФСБ
Экстремистскую деятельность пресекла ФСБ Фото:

В Челябинской области пресечена деятельность экстремиста. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ему предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники ведомства в мае текущего года установили, что житель региона осознавал публичность и опасность своих действий, но все равно разместил в открытом доступе призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, силовики выяснили, что задержанный является сторонником экстремисткой организации, члены которой не признают юрисдикцию суда и легитимность законодательства России.

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В Челябинской области пресечена деятельность экстремиста. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ. «УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ему предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники ведомства в мае текущего года установили, что житель региона осознавал публичность и опасность своих действий, но все равно разместил в открытом доступе призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, силовики выяснили, что задержанный является сторонником экстремисткой организации, члены которой не признают юрисдикцию суда и легитимность законодательства России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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