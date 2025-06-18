ФСБ пресекла деятельность челябинского экстремиста

В Челябинской области пресечена деятельность экстремиста. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.
«УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем региона. Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ему предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативники ведомства в мае текущего года установили, что житель региона осознавал публичность и опасность своих действий, но все равно разместил в открытом доступе призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, силовики выяснили, что задержанный является сторонником экстремисткой организации, члены которой не признают юрисдикцию суда и легитимность законодательства России.
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