В Екатеринбурге на «Иннопроме» ждут Мишустина и еще одного VIP-гостя

Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, пятый год подряд станет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. О том, что его визит в уральскую столицу готовится, URA.RU рассказали несколько источников. Ожидается на выставке и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Предполагается, что Мишустин также посетит стройплощадку фабрики по производству микрочипов «Карат» — знаковой не только для Свердловской области, но и для России. Она находится по соседству с «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит «Иннопром», рядом с кампусом УрФУ — на территории второй очереди технопарка «Космос» (курирует «Корпорация развития Среднего Урала».
Здесь будут производить микрочипы, так необходимые российской электронике, разрабатывать микросхемы по индивидуальному заказу. Сейчас как раз идет подготовка земельного участка под стройку, возвести фабрику планируется до конца 2026 года.
Ждут на «Иннопроме» и министра промышленности РФ Антона Алиханова. В прошлом году он — бывший губернатор Калининградской области — как раз дебютировал на выставке в новом статусе.
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