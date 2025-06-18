18 июня 2025

Екатеринбург вырвался в лидеры среди городов-миллионников

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Размер средней зарплаты в Екатеринбурге составил более 100 тысяч рублей
Размер средней зарплаты в Екатеринбурге составил более 100 тысяч рублей Фото:

Екатеринбург обогнал города-миллионники по социально-экономическому развитию. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.

«По итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди городов-миллионников. В него традиционно не включают Москву, Санкт-Петербург по понятным причинам»,— заявил Прядеин.

Всю неделю на комиссиях в гордуме депутаты заслушивают доклады о работе мэрии в 2024 году. А также деятельности главы Алексея Орлова.

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Екатеринбург обогнал города-миллионники по социально-экономическому развитию. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU. «По итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди городов-миллионников. В него традиционно не включают Москву, Санкт-Петербург по понятным причинам»,— заявил Прядеин. Всю неделю на комиссиях в гордуме депутаты заслушивают доклады о работе мэрии в 2024 году. А также деятельности главы Алексея Орлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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