Екатеринбург вырвался в лидеры среди городов-миллионников

Екатеринбург обогнал города-миллионники по социально-экономическому развитию. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
«По итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди городов-миллионников. В него традиционно не включают Москву, Санкт-Петербург по понятным причинам»,— заявил Прядеин.
Всю неделю на комиссиях в гордуме депутаты заслушивают доклады о работе мэрии в 2024 году. А также деятельности главы Алексея Орлова.
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