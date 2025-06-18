18 июня 2025

В Тюменской области построят новое современное производство

Тюменская область подпишет соглашение с группой компаний «Дамате» на ПМЭФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство будет заниматься мясом индейки
Производство будет заниматься мясом индейки Фото:

В Тюменской области построят комплекс по производству мяса индейки и племенного репродуктора. Соглашение об этом подпишут на ПМЭФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Продолжаю работать на Петербургском международном экономическом форуме. Подпишем соглашение с группой компаний „Дамате“ о строительстве современного комплекса по производству мяса индейки и племенного репродуктора», — рассказал глава региона.

В планах губернатора участие в деловой сессии по вопросу развития транспортной инфраструктуры. А также встречи с потенциальными инвесторами.

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В Тюменской области построят комплекс по производству мяса индейки и племенного репродуктора. Соглашение об этом подпишут на ПМЭФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Продолжаю работать на Петербургском международном экономическом форуме. Подпишем соглашение с группой компаний „Дамате“ о строительстве современного комплекса по производству мяса индейки и племенного репродуктора», — рассказал глава региона. В планах губернатора участие в деловой сессии по вопросу развития транспортной инфраструктуры. А также встречи с потенциальными инвесторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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