В Тюменской области построят новое современное производство

Производство будет заниматься мясом индейки
В Тюменской области построят комплекс по производству мяса индейки и племенного репродуктора. Соглашение об этом подпишут на ПМЭФ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Продолжаю работать на Петербургском международном экономическом форуме. Подпишем соглашение с группой компаний „Дамате“ о строительстве современного комплекса по производству мяса индейки и племенного репродуктора», — рассказал глава региона.
В планах губернатора участие в деловой сессии по вопросу развития транспортной инфраструктуры. А также встречи с потенциальными инвесторами.
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