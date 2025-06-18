В Екатеринбурге создадут зону для прогулок, протяженностью в десятки километров

В Екатеринбурге появится зона для пешеходов и велосипедистов, протяженностью 42 километра. Проходить она будет по набережной реки Исеть, которую благоустроят вплоть до Верх-Исетского пруда. Планы эти мэр Алексей Орлов обсудил в ходе выездного совещания с главой департамента благоустройства Тамарой Благодатковой.
"Продолжаем работу по созданию единой набережной от Верх-Исетского водохранилища до Нижне-Исетского. Протяженность велопешеходного маршрута составит 42 километра. Обсудили с коллегами наши ближайшие планы, пройдя от гимназии № 9 до исторической плотины на улице Колмогорова (на реке Ольховке, построенной в XIX веке)", — рассказал Орлов в своем telegram-канале.
Произойдет это благодаря активному участию жителей, города и фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Набережную от улицы Гражданской, 11 до Колмогорова начнут благоустраивать в 2026 году. За территорию проголосовали больше всего екатеринбуржцев — свыше 73 тысяч — в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря активному участию жителей в проекте, набережная-победитель получит на реконструкцию федеральные деньги.
В 2025 году, как отметил Орлов, начнется ремонт Набережной Рабочей Молодежи. Пройдет он в несколько этапов. Будут благоустроены дорожки для пешеходов, заменены скамейки, урны, светильники. И планируется к реконструкции новый участок за Макаровским мостом. Так как «Атмофест», который сейчас там располагается, готов к расширению своей территории.
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