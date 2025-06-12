Стало известно, какой парк благоустроят на федеральные деньги в 2026 году в Екатеринбурге

Набережная реки Исеть и Ольховки, от улицы Гражданская, 11 до Колмогорова, что проходит в Екатеринбурге за Макаровским мостом, сразу же за участком фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», победила в голосовании в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Парк благоустроят в 2026 году. Благодаря активному участию горожан, на работы будут выделены федеральные деньги.
Голосование на сайте Госуслуг прошло с 21 апреля по 12 июня. Екатеринбуржцам нужно было выбрать один из восьми парков — по одному от каждого района. Набережная реки Исеть и Ольховки оказалась в лидерах. За нее проголосовали более 73-х тысяч человек.
Ранее мэр Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург стал единственным из городов-миллионников, преодолевшим порог в более 100% голосов. Собрано почти 400 тысяч. Это дает право на получение федерального финансирования на работы по благоустройству.
В 2024 году победил парк 50-летия ВЛКСМ. Его реконструкция запланирована на 2025 год. В голосовании тогда приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев. Результат стал третьим по стране после Москвы и Санкт-Петербурга.
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