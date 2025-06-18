Челябинский губернатор Текслер подписал соглашение с «Росатомом»

Госкорпорация «Росатом» и Челябинская область заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашения подписали гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Алексей Текслер.
«Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2025) посвящен вопросам разработки и реализации мастер-планов развития Озерского, Снежинского и Трехгорного городских округов. Это позволит повысить качество городской среды, обеспечить устойчивое развитие производственной и сервисной экономики и будет способствовать привлечению молодых специалистов», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как подчеркнул Лихачев, совместная работа с правительством региона позволит ускорить процесс разработки мастер-планов «атомных» городов. Также она поспособствует формированию управленческих команд, которые успешно справятся с реализацией мастер-планов.
Губернатор Текслер отметил, что правительство региона ведет постоянную работу с госкорпорацией «Росатом» по вопросам развития «атомных» городов. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для жизни.
Мастер-план определяет долгосрочную стратегию развития городской среды, инфраструктуры, жилищного и промышленного строительства, транспортной системы и социальной сферы. Внедрение мастер-плана способствует формированию комфортной и современной городской среды, поддержанию устойчивого развития экономики города и повышению качества жизни населения.
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