Студентам Челябинска предлагают лучшие новостройки рядом с главными вузами. Фото

20 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Купить квартиру возле вуза в городе в среднем можно купить за 3-4 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск — не только промышленный гигант, но и крупный образовательный центр региона. Ежегодно в мегаполис приезжают тысячи абитуриентов, и перед ними сразу встает квартирный вопрос. Какие новые ЖК находятся рядом с вузами ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГМУ, рассказал руководитель отдела продаж новостроек АН «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов. «Мы изучили топовые ВУЗы города и подобрали лучшие новостройки в шаговой доступности от них. Выбор есть на любой бюджет — от уютных студий до просторных апартаментов. Начнем с Южно-Уральского государственного университета — флагмана науки в регионе. Рядом с ним — не только учебные корпуса, но и зеленые зоны и современные жилые комплексы», — отметил Найденов. Один из наиболее знаковых ЖК, расположенных рядом с ЮУрГУ — комплекс «Лесопарковый» — уже сдан, но еще можно найти варианты от собственников. Квартиры там представлены в черновой отделке, также можно найти жилье с дизайнерским ремонтом. Далее рядом с вузом расположен ЖК «НИКС Про на Лесопарковой» — новостройка с ценами от 7,6 миллионов рублей. Сдача комплекса запланирована на 2027 год. Также в 15-20 минутах ходьбы через парк — «Манхэттен», «Грани» и «Западный Луч». Самый доступный вариант — студия за 4,9 миллиона рублей в «Манхэттене». Как отмечает эксперт, такая квартира идеально подойдет тем, кто хочет жить в тихом месте, но в двух шагах от студенческой тусовки. Также рядом с ЧелГУ есть максимум вариантов жилья на северо-западе. Челябинский государственный университет расположен ближе к центру, и вокруг — целый район новостроек с развитой инфраструктурой. Это «Академ Риверсайд» — жилой комплекс у реки; «НИКС Сити» и «Спортивный» — для тех, кто ценит современные планировки; «Клевер» и «Весенний» — комфортное жилье с множеством вариантов, например, студии от 4,3 миллиона рублей. Это территории с развитой инфраструктурой, где есть кафе, магазины, спортзалы — все под боком, и до места учебы рукой подать. Что касается ЮУГМУ, медицинский университет находится в спальном районе, но застройщики уже оценили перспективу — вокруг появляются новые ЖК с отделкой «под ключ». Это жилые комплексы «Слава» и «Симфония» — классические варианты с хорошей транспортной доступностью. Также недалеко от вуза на Блюхера и Ярославской расположен ЖК «Никс Лайн». Это современные комплексы с продуманными дворами. Стартовая цена — от 3,1 миллиона рублей, а некоторые дома уже сданы — в них можно заезжать сразу после зачисления. ЧелГУ расположен ближе к центру, вокруг — целый район новостроек с развитой инфраструктурой, в том числе, «Академ Риверсайд» — жилой комплекс у реки сайт ЕИСЖС Комплекс «Лесопарковый» недалеко от ЮУрГУ уже сдан, но еще можно найти варианты от собственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск — не только промышленный гигант, но и крупный образовательный центр региона. Ежегодно в мегаполис приезжают тысячи абитуриентов, и перед ними сразу встает квартирный вопрос. Какие новые ЖК находятся рядом с вузами ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГМУ, рассказал руководитель отдела продаж новостроек АН «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов. «Мы изучили топовые ВУЗы города и подобрали лучшие новостройки в шаговой доступности от них. Выбор есть на любой бюджет — от уютных студий до просторных апартаментов. Начнем с Южно-Уральского государственного университета — флагмана науки в регионе. Рядом с ним — не только учебные корпуса, но и зеленые зоны и современные жилые комплексы», — отметил Найденов. Один из наиболее знаковых ЖК, расположенных рядом с ЮУрГУ — комплекс «Лесопарковый» — уже сдан, но еще можно найти варианты от собственников. Квартиры там представлены в черновой отделке, также можно найти жилье с дизайнерским ремонтом. Далее рядом с вузом расположен ЖК «НИКС Про на Лесопарковой» — новостройка с ценами от 7,6 миллионов рублей. Сдача комплекса запланирована на 2027 год. Также в 15-20 минутах ходьбы через парк — «Манхэттен», «Грани» и «Западный Луч». Самый доступный вариант — студия за 4,9 миллиона рублей в «Манхэттене». Как отмечает эксперт, такая квартира идеально подойдет тем, кто хочет жить в тихом месте, но в двух шагах от студенческой тусовки. Также рядом с ЧелГУ есть максимум вариантов жилья на северо-западе. Челябинский государственный университет расположен ближе к центру, и вокруг — целый район новостроек с развитой инфраструктурой. Это «Академ Риверсайд» — жилой комплекс у реки; «НИКС Сити» и «Спортивный» — для тех, кто ценит современные планировки; «Клевер» и «Весенний» — комфортное жилье с множеством вариантов, например, студии от 4,3 миллиона рублей. Это территории с развитой инфраструктурой, где есть кафе, магазины, спортзалы — все под боком, и до места учебы рукой подать. Что касается ЮУГМУ, медицинский университет находится в спальном районе, но застройщики уже оценили перспективу — вокруг появляются новые ЖК с отделкой «под ключ». Это жилые комплексы «Слава» и «Симфония» — классические варианты с хорошей транспортной доступностью. Также недалеко от вуза на Блюхера и Ярославской расположен ЖК «Никс Лайн». Это современные комплексы с продуманными дворами. Стартовая цена — от 3,1 миллиона рублей, а некоторые дома уже сданы — в них можно заезжать сразу после зачисления.