«Первое озеро и Карпов пруд»: топ самых дорогих дач рядом с водоемами в СНТ в Челябинске. Фото

Самая дорогая дача продается в Челябинске возле озера за 13,5 миллиона рублей

21 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Самую дорогую дачу на первой линии озера Первое продают за 13,5 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самые дорогие дачи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), расположенные недалеко от озер, продаются в Тракторозаводском, Советском, Центральном районах города. Стоят они в пределах 10 — 13,5 миллионов рублей. Самый дорогой коттедж находится возле Первого озера на ЧТЗ, сообщается на сайте о недвижимости. «Двухэтажный коттедж площадью 163 квадратных метра на участке 9 соток в Тракторозаводском районе Челябинска в СНТ Тракторосад 1-2 сад 1. Коттедж расположен на первой линии озера (озеро Первое), там можно прописаться, проживать может большая семья. В коттедже есть баня, сауна», — сообщается на сайте «Авито». Коттедж расположен у озера на первой линии сайт «Avito» Двухэтажный коттедж площадью 163 квадратных метра на участке 9 соток в Тракторозаводском районе Челябинска в СНТ Тракторосад 1-2 сад сайт «Avito» На втором месте — два дома на участке в СНТ «Медик», расположенные по улице Береговая, 56. Двухэтажный коттедж и расположенный рядом дом общей площадью 100 квадратных метров на участке 8 соток продаются за 12 000 000 рублей. Объекты расположены на второй линии от Шершневского водохранилища. Там есть оборудованный пляж, до которого — пять минут ходьбы. На участке два дома, баня, бассейн, мангальная зона, капитальная хозпостройка с душем, навесы под три машины. Дaчa в СНТ Мeдик расположена на второй линии от Шeршневcкoго водоxрaнилищa, в 5 минутах ходьбы — оборудованный пляж сайт «Avito» На третьем месте — участок с домиком на берегу водоема Карпов пруд в Центральном районе Челябинска в СНТ «Мичуринец». Участок площадью семь соток с небольшим домиком площадью 24 квадратных метра продается за 9 300 000 рублей. Как указывает в объявлении продавец, выйдя за калитку можно оказаться на песчаном облагороженном пляже. Вместо небольшого домика на территории можно построить коттедж. Там можно будет прописаться и провести газ. Участок площадью семь соток с небольшим домиком площадью 24 квадратных метра продается за 9 300 000 рублей сайт «Avito» Участок с домом на берегу водоема Карпов пруд в Центральном районе Челябинска в СНТ «Мичуринец» сайт «Avito» Выйдя за калитку, можно оказаться на песчаном облагороженном пляже сайт «Avito» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске самые дорогие дачи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), расположенные недалеко от озер, продаются в Тракторозаводском, Советском, Центральном районах города. Стоят они в пределах 10 — 13,5 миллионов рублей. Самый дорогой коттедж находится возле Первого озера на ЧТЗ, сообщается на сайте о недвижимости. «Двухэтажный коттедж площадью 163 квадратных метра на участке 9 соток в Тракторозаводском районе Челябинска в СНТ Тракторосад 1-2 сад 1. Коттедж расположен на первой линии озера (озеро Первое), там можно прописаться, проживать может большая семья. В коттедже есть баня, сауна», — сообщается на сайте «Авито». На втором месте — два дома на участке в СНТ «Медик», расположенные по улице Береговая, 56. Двухэтажный коттедж и расположенный рядом дом общей площадью 100 квадратных метров на участке 8 соток продаются за 12 000 000 рублей. Объекты расположены на второй линии от Шершневского водохранилища. Там есть оборудованный пляж, до которого — пять минут ходьбы. На участке два дома, баня, бассейн, мангальная зона, капитальная хозпостройка с душем, навесы под три машины. На третьем месте — участок с домиком на берегу водоема Карпов пруд в Центральном районе Челябинска в СНТ «Мичуринец». Участок площадью семь соток с небольшим домиком площадью 24 квадратных метра продается за 9 300 000 рублей. Как указывает в объявлении продавец, выйдя за калитку можно оказаться на песчаном облагороженном пляже. Вместо небольшого домика на территории можно построить коттедж. Там можно будет прописаться и провести газ.