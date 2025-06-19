В Екатеринбурге заметно снизилась цена на яйца. На полках магазинов появились товары за 49,99 рублей, а также можно найти продукт примерно за 30 рублей. При этом в начале июня средняя цена за десяток составляла 93,29 рубля.
Лидером по самому низкому ценнику стала торговая сеть «Монетка»: яйцо категории С2 обойдется в 29,99 рублей (цена за одну упаковку при покупке двух одновременно). «Пятерочка» занимает второе место: здесь яйца той же категории стоят 49,99 рублей. На третьем месте расположилось «Красное&Белое» — 54,89 рублей (категория С1), на четвертом — «Магнит» — 55,59 рублей (категория С2). Замыкает пятерку магазин «Перекресток»: за 89,99 рублей здесь можно купить яйца СВ, но только шесть штук в упаковке.
Как пояснил telegram-каналу «SHOT ПРОВЕРКА» независимый эксперт Александр Корбут, причина такого снижения — в резком спаде спроса на яйца летом. Чтобы компаниям реализовать товар, они пошли на вынужденное понижение цен. К тому же утилизация яиц выходит намного дороже.
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