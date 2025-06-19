Челябинца будут судить по обвинению в хищении свыше 28 млн рублей у Соцфонда РФ

В Центральный райсуд Челябинска передали материалы дела о хищении у Социального фонда России свыше 28 млн рублей. На скамье подсудимых, как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, оказался директор «Оптима Капиталъ» Алексей Котельников. Как сообщили агентству в пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД, расследование по делу завершено.
«В Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении жителя региона, причастного к совершению преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в крупном размере и покушение на мошенничество при получении выплат)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Расследованием дела занимались следователи ГУ МВД области.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, мужчина попался на махинациях с маткапиталом. В деле имеется 56 преступных эпизодов.
«Фигурант уголовного дела для осуществления незаконной деятельности вступил в сговор с группой лиц из числа представителей риелторского сообщества. Совместно они реализовали преступную схему, позволяющую неоднократно похищать деньги, предназначенные для выплат материнского (семейного) капитала. Соучастники подыскивали женщин, желающих обналичить средства маткапитала не по условиям законодательства. При участии руководителя кредитного потребительского кооператива с ними заключался договор займа, в соответствии с которым деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Подготовленные фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведения о законности оснований для получения выплат передавались в отделение Социального фонда РФ», — указали в ведомстве.
После задержания Котельников пошел на сделку со следствием. Он добровольно возместил Соцфонду около 1,5 млн рублей.
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